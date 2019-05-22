Британцы представили обновленный Land Rover Discovery Sport

Обновленный Land Rover Discovery Sport разделил архитектуру Premium Transverse Architecture с последним компактным «паркетником» Range Rover Evoque. Вместе со свежей «тележкой» новинка получила более жесткий кузов с улучшенной аэродинамикой и экономящую горючее технологию «мягкого» гибрида, включающую 48-вольтовый стартер-генератор.

На выбор покупателей кроссоверу доступны четырехцилиндровые моторы: два бензиновых и два дизельных. Самый производительный из них выдает до 249 л. с. и до 365 Нм крутящего момента. Он работает в паре со стремительным девятискоростным «автоматом» ZF. С места до первой сотник авто, вооруженное таким движком, разгоняется за 7,6 с.

Салон получил конфигурацию кресел «5+2»: их можно складывать и передвигать, в общей сумме получая 24 различных комбинации. В списке оснащения «паркетника» найдется навороченный мультимедийный комплекс Touch Pro и центральное зеркало, умеющее превращаться в экран камеры заднего вида.