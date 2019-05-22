Британцы представили обновленный Land Rover Discovery Sport

Фото: Land Rover
Британцы довольно основательно подошли к обновлению Land Rover Discovery Sport. Кроссовер 2020 модельного года переехал на новую модульную платформу, освежил внешность и уменьшил расход топлива. Чем еще привлечет внимание покупателей авто после рестайлинга, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

Обновленный Land Rover Discovery Sport разделил архитектуру Premium Transverse Architecture с последним компактным «паркетником» Range Rover Evoque. Вместе со свежей «тележкой» новинка получила более жесткий кузов с улучшенной аэродинамикой и экономящую горючее технологию «мягкого» гибрида, включающую 48-вольтовый стартер-генератор.

На выбор покупателей кроссоверу доступны четырехцилиндровые моторы: два бензиновых и два дизельных. Самый производительный из них выдает до 249 л. с. и до 365 Нм крутящего момента. Он работает в паре со стремительным девятискоростным «автоматом» ZF. С места до первой сотник авто, вооруженное таким движком, разгоняется за 7,6 с.

Салон получил конфигурацию кресел «5+2»: их можно складывать и передвигать, в общей сумме получая 24 различных комбинации. В списке оснащения «паркетника» найдется навороченный мультимедийный комплекс Touch Pro и центральное зеркало, умеющее превращаться в экран камеры заднего вида.

Кроме того, есть еще и камеры, расположенные перед капотом. Они выводят картинку на центральный монитор и помогают преодолевать высокие бордюры и передвигаться по рискованному бездорожью.

По умолчанию авто оснащают адаптивным круиз-контролем с ассистентом, удерживающим машину во время движения в заданной полосе, и цифровой «приборкой». В Британии дилеры уже приступили к приему заказов на новинку: там ее ценник стартует от 31 575 фунтов стерлингов (чуть больше 2,5 млн. рублей по актуальному курсу).

О рублевом прайсе представители бренда пока не сообщали. На текущий момент у нас представлен дорестайлинговый Discovery Sport за 2 850 000 рублей.

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22 мая 2019
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