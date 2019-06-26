5 мифов о моторных маслах, в которые не стоит верить

Нужно ли менять масло в двигателе раз в 5000 км?

Да, если автопроизводитель рекомендует это делать. И нет, если такой рекомендации не было. На самом деле, перед тем, как выпустить новый автомобиль на тот или иной рынок, сперва изучаются все его особенности и нюансы — от дорог до качества топлива. Собираются пробы, проводятся анализы, ведутся эксперименты на стендах, проходят тесты на дорогах общего пользования и т. д. После чего автопроизводитель принимает решение, как и когда делать те или иные работы с автомобилем, включая замену масла, которое тщательно подбирается для него.

Например, у Jeep смазку рекомендуется менять раз в 12 000 км, у Toyota — раз в 10 000 км, а, например, у пикапа Isuzu межсервисный пробег с заменой масла составляет 20 000 км.

Все масла одинаковы?

В какой-то мере — да, но различия все же есть. Так называемое базовое масло 3-й категории (основу), из которого делают все синтетические масла, больше всего выпускает компания SK Lubricants (производитель масла ZIC). У нее-то и приобретают «базу» такие гиганты, как Exon Mobil, Shell, Castrol, BP, Elf и другие. Затем в базовое масло добавляются присадки, модифицирующие его свойства — устойчивость к выгоранию, текучесть, смазывающие свойства и т. д. Их производят такие фирмы, как Lubrizol, Infineum, Afton и Chevron.

Если в один год, какие-то производители масел закупили одну и ту же «базу» и присадки у одних и тех же компаний, то эти масла идентичны, и разница может быть только в пропорциях, в которых смешивают компоненты по просьбе заказчика. А вот если все составляющие закупались у разных производителей, то разница может быть существенной. Ну и не стоит забывать, что масла для турбированных моторов отличаются по составу для атмосферных движков.