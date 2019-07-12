Какие пятилетние кроссоверы меньше остальных теряют в цене

Лидер рейтинга — Toyota RAV4. Сумма, отданная покупателем за этот автомобиль пять лет назад сохранилась к текущему моменту на 88,7% — 107,7% в зависимости от модификации и комплектации. То есть подержанное авто в некоторых вариантах сегодня оценивается выше, чем новое пять лет назад.

Наивысший показатель зафиксирован у RAV4 «в базе» с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом. Эта модель стала единственной в своем классе, чья остаточная стоимость оказалась выше, чем на момент ее приобретения в автосалоне.

Второе место чарта досталось модели Mazda CX-5 c результатом в 80,7% — 99,9% от цены изначальной покупки. Лучшие цифры показал кроссовер в бюджетной версии со 150-сильным движком объемом 2 л, шестискоростной МКП и моноприводом.

Тройку лидеров, по данным агентства «Автостат», замыкает KIA Sportage, сохранивший от 82,2% до 92,3% от первоначального прайса. Самым выгодным назван «паркетник», оснащенный дизелем, развивающим до 185 «лошадей», восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода.

Далее следуют в порядке уменьшения остаточной цены: Nissan X-Trail (66,8% — 84,4%), Mitsubishi Outlander (77,1% — 82%) и Volkswagen Tiguan (72,2% — 79,6%).