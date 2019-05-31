В России стартуют продажи обновленной Mazda CX-5

Фото avtovzglyad.ru
Mazda CX-5 второго поколения второй уже год продается в нашей стране. И хотя для других рынков — в первую очередь японского и американского — производитель постоянно так или иначе модернизирует кроссовер, российская его версия до сегодняшнего дня оставалась неизменной. Но и мы дождались — в продаже появилась обновленная «пятерка», с которой портал «АвтоВзгляд» уже успел познакомиться.
Дмитрий Зленко

В последний день весны компания Mazda презентовала свой обновленный кроссовер CX-5. Пожалуй, лишь опытный взгляд поклонников марки заметит изменения в экстерьере авто: «пятерочка» получила новые колесные диски. Главные же обновки внутри.

CX-5 всегда считался жестковатым автомобилем и, дабы вывести продукт на новый уровень комфорта, была изменена подвеска (установлены новые амортизаторы, внесены коррективы в геометрию некоторых узлов). В итоге, по словам представителей Mazda, машина ни чуть не потеряла в управляемости, но при этом получила премиальный уровень комфорта.

Кстати об управляемости: на обновку установили систему G-Vectoring Control Plus, которая еще лучше стабилизирует машину при экстренных перестроениях на мокрой и скользкой дороге и нивелирует ошибки водителя.

Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, на обновленной Mazda CX-5 довели до кондиции мультимедийку, интегрировав ее c CarPlay и Android Auto. Это в значительной степени расширило возможности взаимодействия бортового компьютера со смартфоном владельца.

А еще в линейке CX-5 появилась новая топовая комплектация под названием Executive. Напомним, что до сегодняшнего дня «главной пятерко» была Supreme. Итак, что выдающегося мы увидим в новом люксе?

Во-первых, салон получил светодиодную подсветку, а потолок обтянут темной тканью. От себя добавлю, смотрится это благородно и богато. Во-вторых, на CX-5 в этой комплектации получили прописку проекционный дисплей и камера кругового обзора, которые знакомы нам по Mazda6 и CX-9. Так же в комплектации для богатых открыть и закрыть багажник теперь можно без применения физической силы, а с помощью кнопок на брелоке или в салоне.

В-третьих, в топовую новинку рынка интегрирован пакет «Безопасность», включающий в себя системы удержания полосы, мониторинга слепых зон, автоматического торможения при езде задним ходом, а так же систему адаптивного управления фарами.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Любители изысков оценят натуральное дерево, использованное в отделке салона и премиальную кожу Nappa, которой перетянуты сиденья. Ну, а чтобы жарким летним днем в машине у водителя и его переднего пассажира не потело причинное место, в «седла» впервые на этой модели инсталлировали систему вентиляции.

Стоимость топовой версии с двухлитровым мотором на полном приводе стартует от 2 382 000 рублей. За тачку 4WD с более мощным 2,5-литровым атмосферником придется выложить около 2,5 лямов.

Кстати сказать, презентация новинки совпала с открытием реконструированной «Картинг-академии Mazda». Эта школа была создана в 2013 году российским подразделением японского бренда для поддержки российского автоспорта.

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31 мая 2019
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