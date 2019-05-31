В России стартуют продажи обновленной Mazda CX-5

Кроме того, на обновленной Mazda CX-5 довели до кондиции мультимедийку, интегрировав ее c CarPlay и Android Auto. Это в значительной степени расширило возможности взаимодействия бортового компьютера со смартфоном владельца.

А еще в линейке CX-5 появилась новая топовая комплектация под названием Executive. Напомним, что до сегодняшнего дня «главной пятерко» была Supreme. Итак, что выдающегося мы увидим в новом люксе?

Во-первых, салон получил светодиодную подсветку, а потолок обтянут темной тканью. От себя добавлю, смотрится это благородно и богато. Во-вторых, на CX-5 в этой комплектации получили прописку проекционный дисплей и камера кругового обзора, которые знакомы нам по Mazda6 и CX-9. Так же в комплектации для богатых открыть и закрыть багажник теперь можно без применения физической силы, а с помощью кнопок на брелоке или в салоне.

В-третьих, в топовую новинку рынка интегрирован пакет «Безопасность», включающий в себя системы удержания полосы, мониторинга слепых зон, автоматического торможения при езде задним ходом, а так же систему адаптивного управления фарами.