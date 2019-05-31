В России стартуют продажи обновленной Mazda CX-5

В последний день весны компания Mazda презентовала свой обновленный кроссовер CX-5. Пожалуй, лишь опытный взгляд поклонников марки заметит изменения в экстерьере авто: «пятерочка» получила новые колесные диски. Главные же обновки внутри.
CX-5 всегда считался жестковатым автомобилем и, дабы вывести продукт на новый уровень комфорта, была изменена подвеска (установлены новые амортизаторы, внесены коррективы в геометрию некоторых узлов). В итоге, по словам представителей Mazda, машина ни чуть не потеряла в управляемости, но при этом получила премиальный уровень комфорта.
Кстати об управляемости: на обновку установили систему G-Vectoring Control Plus, которая еще лучше стабилизирует машину при экстренных перестроениях на мокрой и скользкой дороге и нивелирует ошибки водителя.