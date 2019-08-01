Представлен необычный кроссовер с семью дверями

Высокотехнологичный кроссовер будет продаваться в нескольких модификациях с аккумуляторами разной емкости. В топовом варианте запаса хода новинке хватит на 644 км. На борту авто имеется автопилот третьего уровня.

Кроме того, HiPhi, предназначенный для богачей Поднебесной, просто напичкан различными датчиками и камерами, чтобы контролировать ситуацию как в салоне, так и вокруг автомобиля. Как и следовало ожидать, снаружи на дверях нет ни одной ручки. За доступ в салон отвечает система распознавания лиц.

Кстати, эксперты портала «АвтоВзгляд» разобрались с автомобильными дверями, рассказав о вредных привычках, приводящих в негодность их механизмы. Узнать, как продлить им жизнь, можно здесь.