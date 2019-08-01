Представлен необычный кроссовер с семью дверями

Фото: Human Horizons
В Китае показали концепт кроссовера с необычной конфигурацией дверей: у автомобиля их аж семь! Разработкой прототипа занимается стартап Human Horizons. В серию оригинальный «паркетник» планируют запустить в 2021 году.
Светлана Ермолаева

Модель, созданная командой из 400 инженеров под руководством экс-руководителя спецпроектов Jaguar Land Rover Марка Стэнтона, нарекли HiPhi. Концепт,длиной в 5,2 м предлагает три ряда сидений по два в каждом. Практически вся поверхность передней панели салона занимают экраны, включая «приборку».

HiPhi — полностью электрифицированный автомобиль. По некоторым данным, «паркетник» будет предложен как в заднеприводном варианте, так и в полноприводном исполнении. В последнем случае авто получит два электромотора суммарной модностью 268 л. с., разгоняющие машину до первой сотни на спидометре за 3,9 с.

Высокотехнологичный кроссовер будет продаваться в нескольких модификациях с аккумуляторами разной емкости. В топовом варианте запаса хода новинке хватит на 644 км. На борту авто имеется автопилот третьего уровня.

Кроме того, HiPhi, предназначенный для богачей Поднебесной, просто напичкан различными датчиками и камерами, чтобы контролировать ситуацию как в салоне, так и вокруг автомобиля. Как и следовало ожидать, снаружи на дверях нет ни одной ручки. За доступ в салон отвечает система распознавания лиц.

Кстати, эксперты портала «АвтоВзгляд» разобрались с автомобильными дверями, рассказав о вредных привычках, приводящих в негодность их механизмы. Узнать, как продлить им жизнь, можно здесь.

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1 августа 2019
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