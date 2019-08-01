Представлен необычный кроссовер с семью дверями

Модель, созданная командой из 400 инженеров под руководством экс-руководителя спецпроектов Jaguar Land Rover Марка Стэнтона, нарекли HiPhi. Концепт,длиной в 5,2 м предлагает три ряда сидений по два в каждом. Практически вся поверхность передней панели салона занимают экраны, включая «приборку».
HiPhi — полностью электрифицированный автомобиль. По некоторым данным, «паркетник» будет предложен как в заднеприводном варианте, так и в полноприводном исполнении. В последнем случае авто получит два электромотора суммарной модностью 268 л. с., разгоняющие машину до первой сотни на спидометре за 3,9 с.