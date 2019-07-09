Антистресс для водителей: Jaguar Land Rover представил новую технологию

Принцип действия новой разработки Jaguar Land Rover таков: камеры и биометрические датчики посылают информацию на бортовой компьютер. Тот, обработав данные, подстраивает функции мультимедийной системы и климат салона в соответствии с ситуацией.

Если система поймет, что водитель впал в сонное состояние, температура в машине будет снижена электроникой, изменится характер подсветки интерьера, запустится в проигрывание плей-лист с бодрящими треками. Сообщается, что система способна адаптироваться и подстраиваться под особенности конкретного владельца машины.

За седоками второго ряда будут наблюдать камеры, встроенные в подголовники передних сидений. Обнаружив, что пассажир захотел вздремнуть, борткомпьютер повысит температуру воздуха вокруг него, сделает более мягким освещение и включит затемнение боковых стекол.

По словам разработчиков, новая система стала развитием уже имеющейся в арсенале современных автомобилях марки — ассистента контроля усталости водителя.

Заметим, что недавно автопроизводитель представил другую новинку — умный руль, умеющий напоминать о ближайших поворотах, продиктованных навигатором, с помощью подогрева и охлаждения разных своих участков.