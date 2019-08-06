Volkswagen Touareg подешевел и получил новые опции

Модернизированный Volkswagen Touareg в базовой комплектации Respect с 249-сильным бензиновым мотором получила ценник в 3 499 000 рублей. Такой автомобиль в обзавелся системой App-Connect, позволяющей подключать смартфон к мультимедийной системе, а также тремя дополнительными USB-портами. Для сравнения — дореформенный кроссовер оценивается в 3 579 000. Прайсы на авто в других вариантах сохранились прежними.

Кроме того, Touareg в комплектациях Status и R-Line за доплату можно оснастить креслами ergoComfort с кожаной отделкой. Еще появился дополнительный пакет с усовершенствованным ассистентом парковки. Также для «паркетника» в стартовом варианте есть набор оборудования с бесключевым доступом, доводчиком дверей и прочими наворотами. Плюс к этому у покупателей появилась возможность заказать увеличенный топливный бак на 90 л и функцию мониторинга давления в шинах.

Напомним, в моторную линейку «Туарега», помимо двигателя TSI с отдачей в 249 «лошадей», по-прежнему входит бензиновый 340-сильный V6 и дизель, выдающий до 249 сил. Все движки агрегатированы с восьмискоростным «автоматом».