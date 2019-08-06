Авторазборки: о чем умалчивают продавцы «бэушных» запчастей

Запчасти с разборки — порой единственное решение восстановить машину. Они стоят значительно дешевле, чем в автомагазине, кузовные панели можно подобрать «в цвет» и даже не красить, а некоторые узлы на старые авто найти в наличии можно только тут и нигде больше. Куча плюсов, но есть и минусы.
Мелкая авария и глобальный ремонт, неприятный свист и скрежет, да и новый значок на приборном щитке — каждая из вышеперечисленных проблем отправляет автовладельца за кошельком. Но ведь можно здорово сэкономить и купить подержанную деталь — на авторазборках можно найти любую модель машины, какой бы редкой и непопулярной она ни была.
Всесильный интернет и сотни служб доставки быстро решат этот вопрос. Но поставит ли ваш автомобиль «на колеса» такая покупка или придется вновь браться за обзвон — покажет лишь мастерская, где «бэушку» будут реинсталлировать. Чтобы не потратить деньги впустую и не потерять время, нужно четко осознать, за чем можно обращаться к авторазборщикам, а какие узлы и агрегаты все же следует купить в магазине.
Безусловно, кузовные элементы можно и нужно покупать на разборках. Ведь новый, оригинальный кусок кузова стоит недешево, а китайский аналог порой просто не встанет в положенное место — уж больно кривые элементы приходят из Поднебесной. Да и качество производимой продукции скачет хлеще курса рубля — как ни обрабатывай, железо сгниет за пару зимних сезонов.
Так что дверь и крыло, бампер и молдинг лучше поискать у авторазборщиков. Кстати, если есть шанс купить деталь в сборе — то так и следует поступить, ведь тот же молдинг «не любит» демонтаж. Да и поиск оригинальных пистонов и монтажных «причуд» — то еще удовольствие. Но даже кузовные детали надо покупать с оглядкой.
Например, внешние зеркала заднего вида, несмотря на обилие предложений, найти невероятно сложно. Все дело в том, что много машин на отечественные разборки прибыли с правым рулем. Поэтому настройка такого зеркала, как ни крути, нужного эффекта не даст. Та же проблема с фарами: поэтому обладатель только что установленного «светильника» всегда будет «слепить» встречный поток из-за правостороннего движения в России.
Многие элементы салона также предполагают правое размещение руля и потребует либо доработки, либо привыкания. Идеальное, на первый взгляд, водительское кресло, которое страдает в любом автомобиле больше остальных, потребует разборки и установки на «родной» каркас. Подойдут только подушки. Бардачок на некоторых моделях будет «зеркальным», например у Mercedes-Benz, а многие детали внутренней отделки просто не встанут на свои, казалось бы, законные места. Зато руль во всех странах круглый!
С узлами и агрегатами стоит быть аккуратным вдвойне: несмотря на все увещевания разборщиков о гарантии, сдать такую железку порой невероятно сложно. Да и срок ее службы никто не знает: она могла пройти и 20 000, и 200 000 км. Элементы двигателя и трансмиссии, а также сами узлы еще можно проверить — на большинстве современных авто есть отдельные блоки, позволяющие оценить пробег, а вот генератор или стартер оценивать придется визуально. Компоненты же подвески, начиная от рычагов и заканчивая ШРУСами и приводами, надо покупать только новыми. Даже гидравлические и пневматические баллоны, которые на первый взгляд отлично выглядят, могут развалиться уже в момент установки.
Авторазборка — решение, шанс быстро и дешево найти нужную деталь и продолжить эксплуатацию авто, но лишь собственный опыт и умение разделять «мягкое» и «теплое» позволит автовладельцу найти золото среди груды чермета. Поэтому придется читать отзывы, интересоваться качеством продукции у коллег по несчастью и, возможно, переплачивать за установку в тех сервисах, которые работают в тандеме с разборщиками. Ведь только так можно правильно оценить состояния некоторых узлов и агрегатов, купленных б/у.