Авторазборки: о чем умалчивают продавцы «бэушных» запчастей

Мелкая авария и глобальный ремонт, неприятный свист и скрежет, да и новый значок на приборном щитке — каждая из вышеперечисленных проблем отправляет автовладельца за кошельком. Но ведь можно здорово сэкономить и купить подержанную деталь — на авторазборках можно найти любую модель машины, какой бы редкой и непопулярной она ни была.

Всесильный интернет и сотни служб доставки быстро решат этот вопрос. Но поставит ли ваш автомобиль «на колеса» такая покупка или придется вновь браться за обзвон — покажет лишь мастерская, где «бэушку» будут реинсталлировать. Чтобы не потратить деньги впустую и не потерять время, нужно четко осознать, за чем можно обращаться к авторазборщикам, а какие узлы и агрегаты все же следует купить в магазине.