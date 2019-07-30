На каких автомобилях ездят игроки сборной России по футболу

Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen и Российский футбольный союз в начале июня объявили о новом этапе сотрудничества, которое продлится четыре года. В связи с чем бренд передал десяток автомобилей в пользование РФС. На каких же машинах будут ездить отечественные спортивные функционеры и, собственно, спортсмены?
Светлана Ермолаева

Автопарк, отданный Volkswagen национальной федерации, состоит из бюджетных седанов VW Polo, кроссоверов Touareg и Tiguan, а также фургонов Multivan и Caravelle.

Напомним, что несколько недель назад после подписания договора о совместной деятельности автостроитель стал спонсором сборной России по футболу, а автомобили бренда — официальным транспортом команды. Тогда же футболистам была передана первая партия автомобилей, также состоящая из десяти машин.

Это не первая командная работа Volkswagen и Российского футбольного союза: они уже были партнерами с 2009 по 2016 годы. Кроме того, марка будет сопровождать Чемпионат Европы по футболу-2020. Кстати, в следующем году соревнование празднует 60-летний юбилей и пройдет на стадионах 12 стран.

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30 июля 2019
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