Renault Duster получил новый мотор

Трехцилиндровый наддувный агрегат TCe 100 — одна из новейших разработок концерна Renault-Nissan. Новинка выдает 100 л. с. и 160 Н. м. момента. Но главное, Duster с таким «сердцем» попросит всего 5,6 литра бензина на 100 км пути.

Мотор агрегатировали с пятиступенчатой «механикой». Эту пару ставят только на переднеприводные «Дастеры».

Сейчас агрегат отвечает нормам Евро-6, но, предположим, что, запустив в производство трехцилиндровый двигатель, альянс постепенно начинает готовиться к переходу на новые нормы — Евро-7, о которых уже вовсю говорят в Старом Свете. Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши.

Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке. Малообъемные двигатели у нас никогда не ценили и не любили. А на таком кроссовере как Duster литровый агрегат и вовсе будет смотреться неуместно. Ведь в России Duster — это маленький внедорожник. А значит и двигатель у него должен быть тяговитый. Тем более, что львиную долю «Дастеров» у нас продают с полным приводом.