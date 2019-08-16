Вот как должен выглядеть новый УАЗ-452 «Буханка»

УАЗ «Буханка» поистине культовый автомобиль, чьи конструкция и дизайн не меняется годами. Оттого молодые дизайнеры стремятся добавить новизны в классические формы этого «железного динозавра». Жаль, что пока лишь только на бумаге…
Претензий к качеству сборки «Буханки» много. Но на скетчах, созданных дизайнерами, все кузовные детали подогнаны так, будто это и не «Буханка» вовсе. Остается надеяться, что заводчане тоже посмотрят на эти рисунки и постараются подойти к сборке своих машин тщательнее.
Кузов машины заменили на полноценный автодом. Внутри все, как положено — полноценная кухня, кресла, стол, а в верхней части кемпера разместили спальные места. Компоновка очень похожа на ту, что предлагает дорогущий Mercedes-Benz V-Class Marco Polo.
Конечно, вряд ли сей проект когда-нибудь воплотится в металле, но сам по себе он довольно интересен. А главное — еще раз намекает на то, что «Буханке» пора меняться. Как, собственно, и нестареющей «Ниве».
Впрочем, АВТОВАЗ уже так или иначе приступил к созданию LADA 4x4 будущего поколения. Пусть пока и только концептуальной. У ульяновцев же не видно ни идей, ни перспектив. А очень бы хотелось…