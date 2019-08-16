Вот как должен выглядеть новый УАЗ-452 «Буханка»

Претензий к качеству сборки «Буханки» много. Но на скетчах, созданных дизайнерами, все кузовные детали подогнаны так, будто это и не «Буханка» вовсе. Остается надеяться, что заводчане тоже посмотрят на эти рисунки и постараются подойти к сборке своих машин тщательнее.

Кузов машины заменили на полноценный автодом. Внутри все, как положено — полноценная кухня, кресла, стол, а в верхней части кемпера разместили спальные места. Компоновка очень похожа на ту, что предлагает дорогущий Mercedes-Benz V-Class Marco Polo.