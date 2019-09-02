Названа дата премьеры новых Mitsubishi X-Trail и Nissan Outlander

Японские СМИ растиражировали новость о сроках появления на рынке пары кроссоверов — Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail нового поколения. Мало того, что дебют этих моделей пройдет приблизительно в одно и то же время, так они еще и будут построены на одной модульной платформе.

Ожидается, что Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail свежей генерации выкатят на суд поклонникам брендов примерно через год, а точнее осенью 2020-го. Официально никакой информации по этому поводу нет, но по некоторым сведениям, единая среднеразмерная платформа позволяет оснащать автомобили гибридными силовым установками, где двигатель внутреннего сгорания нужен только для того, чтобы передавать энергию на аккумуляторы. А они, в свою очередь, питают электромоторы, передающие крутящий момент на колеса.

У Nissan такой агрегат уже был представлен: он получил название e-POWER, и дебютировал на Nissan Note. Тем, кто не очень-то доверяет электродвигателям, не стоит унывать: кроссоверы также будут представлены в вариантах и с классическими ДВС с полным и передним приводом — на выбор.

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