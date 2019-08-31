Вечный антифриз, не разряжающийся аккумулятор, АЗС в багажнике: как недорого содержать и ремонтировать машину

Фото avtovzglyad.ru
Какие технологии могут удешевить ремонт автомобиля? Как сделать обслуживание машины более комфортным? Какие аккумуляторы, антифризы, колодки и другие расходники будут служить долго? Ответы на эти и другие вопросы портал «АвтоВзгляд» получил на завершившейся международной выставке «Автомеханика-2019» (MIMS).
Ефим Розкин

Представительность нынешнего «автомеханического» форума, традиционно проходящего в Москве в конце августа, оказалась впечатляющей. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в дирекции MIMS, по сравнению с прошлым годом выставка стала еще более массовой, среди ее участников числится уже более тысячи зарубежных и отечественных фирм и предприятий. К слову, значительную часть иностранных экспозиций составили стенды компаний, регулярно участвующих в этом шоу, из которых стоит выделить такие всемирно известные корпорации, как Hankook, Varta, Meyle, Delphi, ZF, Valeo, Dayсo. Многие при этом привезли для показа уникальные новинки и инновационные технологии.

Для быстрого прогрева

Так, например, компания Dayсo — мировой производитель и поставщик высокотехнологичных автокомпонентов — представила сразу несколько оригинальных разработок. Среди них большой интерес посетителей вызвала новая линейка термостатов, изготовленных в полном соответствии со спецификациями производителей оригинальных запчастей (OEM). Термостаты обеспечивают эффективное управление потоком охлаждающей жидкости, ускоряют прогрев двигателей и поддерживают нужный тепловой режим их работы.

Фото avtovzglyad.ru

Долой круговые вибрации

Большой интерес специалисты проявили к таким важным элементам двигателя, как виброгасители (демпферы) Dayсo. Устанавливаемый непосредственно на коленчатый вал, демпфер существенно снижает круговые вибрации, которые являются главной причиной дискомфортной («трясучей») работы мотора. Благодаря же демпферам вибрация практически полностью устраняется.

Из числа автокомпонентов, которые пользовались большой популярностью на стенде Dayco, стоит отметить поликлиновые ремни, сделанные по заказам автозаводов. Они изготовлены из материала EPDM, который обеспечивает ремням прочность, надежность и длительный срок службы.

Тюнинговые колодки Meyle-PD не «пищат» даже при экстремальном торможении.
Фото avtovzglyad.ru

Запчасти — на 3D-принтере

Рядом своих оригинальных разработок отметилась на MIMS-2019 и известная немецкая компания Meyle. Например, тюнинговыми колодками серии PD, накладки которых состоят из нескольких слоев фрикционной смеси. За счет этого колодки надежно «схватывают» и никогда не «пищат», даже при экстремальном торможении.

Инженеры компании преуспели и в цифровом изготовлении комплектующих. На выставке впервые был показан напечатанный на 3D-принтере ажурный рычаг задней подвески. Не уступая по своей эксплуатационной надежности обычным аналогам, 3D-запчасть весит в два с лишним раза меньше, чем они.

Delphi производит для ремонта дизелей с прямым впрыском топлива (GDi) массу компонентов, включая насосы и форсунки.
Фото avtovzglyad.ru

Особый интерес на стенде вызвали ремкомплекты Meyle-HD, состоящие из предварительно обжатых и готовых к монтажу сайлентблоков, а также специального инструмента для их установки. Ремкомплект предназначен для восстановления рычага подвески у автомобилей BMW серий 5, 6, 7 и X5. Причем сделать это можно быстро и очень качественно, в чем посетители могли убедиться лично. Каждый, кто желал на стенде с помощью ремкомплекта самостоятельно демонтировать, а потом запрессовать в рычаг новый сайлентблок, тратил на эту процедуру не более 7—10 минут!

Для дизелистов и не только

В рамках MIMS-2019 большой технический семинар провели специалисты компании Delphi Technologies, известной своими разработками в области автосервисных технологий. Например, в ходе мероприятия были обсуждены вопросы по внедрению в России сервисной программы для дизельных моторов с прямым впрыском топлива (GDi). Для их обслуживания и, главное, качественного ремонта, фирма выпускает не только насосы и форсунки, но и крайне необходимые для таких дизелей диагностические приборы и испытательное оборудование.

  • Комплект для узов подвески Delphi.
    Фото avtovzglyad.ru
  • Мастер-класс по восстановлению стойки с помощью ремкомплекта Delphi.
    Фото avtovzglyad.ru

Delphi Technologies представила также большой ассортимент компонентов для ремонта подвески и других систем автомобиля. Немалая доля этих запчастей поставляется уже со всеми необходимыми элементами для монтажа.

Инновационные узлы пневматической подвески для люксовых автомобилей от фирмы Arnott.
Фото avtovzglyad.ru

Взять, к примеру, один из новых комплектов верхней опоры стойки амортизатора: вскрыв коробку, здесь, как и в случае с оригинальной деталью, вы увидите нужные компоненты для правильной установки изделия. Очевидно, что при наличии такого комплекта уже нет необходимости заказывать запчасти по отдельности, а это экономит время и заметно снижает затраты на ремонт машины.

А теперь о подвеске. Пневматической

Весьма востребованную для нашего рынка продукцию — компоненты пневмоподвески — впервые представила на MIMS американская компания Arnott. Как сообщили нашему корреспонденту ее представители, сегодня в сегменте узлов, специально выпускаемых для пневмоподвески люксовых автомобилей, а также кроссоверов и пикапов фирма предлагает инновации, не имеющие аналогов на мировом рынке автозапчастей. Это и внедрение фирменных ноу-хау, и использование цифровых технологий производства, и успешное сотрудничество с таким мощным автоиндустриальным концером, как Continental ContiTech.

Аккумуляторы Topla AGM Stop&Go обеспечивают в три раза больше циклов разряда-заряда, чем обычные стартерные АКБ.
Фото avtovzglyad.ru

Все это в комплексе позволило компании Arnott наладить высокотехнологичное производство компрессоров, пневмостоек, пневмопружин и пневмоподушек, которые имеют форму, посадку и функциональность оригинальных деталей, но при этом отличаются от последних куда более доступной ценой.

Но это еще не все — благодаря применению уникальных материалов, все выпускаемые компоненты имеют более длительный срок службы, а инновации, внедренные в конструкцию отдельных элементов, существенно (до 90% быстрее) упрощает их монтаж в сравнении с оригинальными комплектующими.

Премиальные аккумуляторы

Одним из наиболее привлекательных разделов MIMS всегда был павильон №8 и его экспозиции, посвященные бортовым источникам питания. Интерес к ним из года в год не угасает, тем более что увеличение доли гибридных и «старт-стопных» машин, появляющихся на нашем рынке, повышает спрос и на соответствующие типы батарей. Неудивительно, что многие производители батарей (АКБ) из разных стран мира участвуют в MIMS, а на их стендах всегда есть что посмотреть.

Так, например, дистрибьюторы бренда Topla в рамках деловой программы анонсировали ряд обновленных АКБ премиум-сегмента, среди которых особое место занимают батареи Topla AGM Stop&Go.

Батареи TAB EFB Stop&Go могут практически полностью восстанавливать свою емкость после глубокого разряда.
Фото avtovzglyad.ru

Такие источники питания обеспечивают в три раза больше циклов разряда-заряда, чем обычные АКБ, а их пусковая мощность процентов на 30 выше, чем у традиционных батарей. Поскольку электролит в таких АКБ находится не в жидком, а адсорбированном состоянии, то они не боятся повреждений — даже будучи разбитым (например, при ДТП), аккумулятор Topla AGM все равно будет работать.

Учитывая спрос на эти батареи, их ассортимент был расширен за счет новой модели — Topla AGM Stop&Go в корпусе L6. Это самый мощный аккумулятор в линейке фирменных AGM-батарей — максимальный пусковой ток составляет почти тысячу Ампер, а номинальная емкость — 105 Аh.

Глубокий разряд — не проблема

Свои разработки продемонстрировали и дистрибьюторы словенской аккумуляторной компании TAB. В частности, речь идет о специализированной серии «старт-стопных» источников питания с индексом EFB. Они отличаются от обычных кислотных АКБ увеличенным объемом электролита, более массивными пластинами отрицательных электродов и свинцовым сплавом, который легирован кальцием и оловом. Площадь активной поверхности самих пластин увеличена, а конверты-сепараторы, в которых они размещаются, отличаются от стандартных «собратьев» более развитой микропористой структурой.

Новые типы антифризов Kühlerfrostschutz KFS будут служить очень долго.
Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, у EFB-батарей улучшены показатели электролита и активной массы. Все это позволило обеспечить устойчивость к глубоким разрядам, после которых батареи TAB EFB Stop&Go могут практически полностью восстанавливать свою емкость.

Напомним, что обычные АКБ теряют в подобных «кризисных» ситуациях теряют часть своей емкости. Кроме того, у EFB-батарей TAB более чем на треть повышен пусковой ток, практически полностью отсутствует испарения жидкого электролита, а количества циклов заряда-разряда увеличено почти вдвое.

Антифризы: залил и забыл. Навсегда

В числе популярных экспозиций оказались и стенды с расходными материалами — маслами и антифризами, где, к слову, также оказалось немало новинок. Так, например, дистрибьюторы фирмы немецкой Liqui Moly представили сразу несколько оригинальных охлаждающих жидкостей, ориентированных на современные типы моторов.

В числе новинок — состав Kühlerfrostschutz KFS 12++, представляющий собой гибридный антифриз, предназначенный для теплонагруженных двигателей, а также так называемый лобридный антифриз с индексом G13 — Kühlerfrostschutz KFS 13. Как отмечают разработчики, отличительной чертой антифризов G 13 является неограниченный срок эксплуатации (если он заливается в новый автомобиль), хотя и у KFS 12++ срок службы далеко не маленький — 5 лет.

Отдельное внимание компания уделила автомобилям Peugeot и Citroën, для которых требуется своя спецификация антифризов. Для таких машин создан антифриз Kühlerfrostschutz KFS 33. Это особый лобридный антифриз, содержащий в себе комбинацию уникальных присадок, в том числе и таких, которые устраняют кавитацию. Срок службы KFS 33 тоже впечатляет — менять жидкость нужно лишь раз в 6 лет или через 120 тыс. км пробега.

Канистра плюс мини-помпа – получается мини-АЗС.
Фото avtovzglyad.ru

АЗС в багажнике

Продолжая разговор об автомобильных технических жидкостях, нельзя не упомянуть и средства для их хранения, розлива и перекачки. Этой важной (с точки зрения технической и персональной безопасности) теме было посвящено несколько экспозиций.

Так, неизменный интерес посетителей вызывала экспозиция компактных автономных мини-помп южно-корейского производства, предназначенных для перекачки различных жидкостей. На стенде присутствовал их разработчик, инженер-изобретатель Стив Парк, который лично показывал всем желающим свои фирменные разработки.

А посмотреть здесь действительно было на что, благо спектр этой продукции в значительной мере ориентирован на рядовых автовладельцев. В частности, речь идет о походных, в том числе работающих от обычных батареек, мини-помпах, которые эксклюзивно поставляются в нашу страну под брендом Berkut. Изюминкой всех устройств является универсальность — устройства способны перекачивать не только воду, но и бензин, дизтопливо, а также антифризы, незамерзайку и даже легкие масла.

Такая многофункциональность обусловлена конструктивными особенностями этих насосов, корпуса и основные рабочие элементы которых изготовлены из сверхпрочного пожаробезопасного пластика, отличающегося, к тому же, высокой химической стойкостью и антистатическими свойствами. В тандеме с канистрой такая мини-помпа фактически являет собой вариант персональной походной АЗС. К слову, сейчас уже разработчики думают о создании специальных мини-помп, которые можно встраивать и в так называемые экспедиционные канистры увеличенного объема. Ожидается, что увидеть эти разработки можно будет уже на MIMS-2020.

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31 августа 2019
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