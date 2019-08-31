Вечный антифриз, не разряжающийся аккумулятор, АЗС в багажнике: как недорого содержать и ремонтировать машину

Представительность нынешнего «автомеханического» форума, традиционно проходящего в Москве в конце августа, оказалась впечатляющей. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в дирекции MIMS, по сравнению с прошлым годом выставка стала еще более массовой, среди ее участников числится уже более тысячи зарубежных и отечественных фирм и предприятий. К слову, значительную часть иностранных экспозиций составили стенды компаний, регулярно участвующих в этом шоу, из которых стоит выделить такие всемирно известные корпорации, как Hankook, Varta, Meyle, Delphi, ZF, Valeo, Dayсo. Многие при этом привезли для показа уникальные новинки и инновационные технологии.

Для быстрого прогрева

Так, например, компания Dayсo — мировой производитель и поставщик высокотехнологичных автокомпонентов — представила сразу несколько оригинальных разработок. Среди них большой интерес посетителей вызвала новая линейка термостатов, изготовленных в полном соответствии со спецификациями производителей оригинальных запчастей (OEM). Термостаты обеспечивают эффективное управление потоком охлаждающей жидкости, ускоряют прогрев двигателей и поддерживают нужный тепловой режим их работы.