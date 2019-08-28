Обвал продаж люксовых Mercedes-Benz заставляет «толстосумов» считать деньги

Чаще всего Mercedes-Maybach S-Klasse покупают жители Москвы и Московской области. Агентство «Автостат» сообщает, что в этих регионах за семь месяцев 2019 года продали 211 люксовых машин. Это 75% от всего объёма продаж Maybach в России.

Второе место по количеству проданных «Майбахов» занимает северная столица. В Санкт-Петербурге купили 18 машин. В тройке лидеров и Краснодарский край. Там хозяев нашли 11 седанов.

Видимо богатые люди не спешат выкладывать деньги за роскошные автомобили. Может быть они знают больше, чем все остальные? Или это говорит о том, что доходы упали не только у самых бедных слоев населения, но и у тех, кто не привык себе отказывать в роскоши.