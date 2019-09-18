Mitsubishi анонсирует премьеру новейшего кроссовера

Имя «паркетника» маркетологи Mitsubishi пока держат в тайне. Но некоторые подробности о новинке, включая первый тизер с изображением задней части модели, уже рассекречены.

Речь идет о концепткаре с облегченной подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Кроме того, повторимся, кроссовер сможет похвастать приводом на все колеса.

Автомобиль будет прекрасно себя чувствовать, как в поездках по городу, так и в путешествиях по бездорожью. Причем официальные представители марки уточнили, что на этом авто можно непринужденно покорять дороги за пределами города вне зависимости от мастерства водителя. В связи с этим напрашивается вывод, что модель оборудуют автопилотом, или на худой конец, букетом самых современных электронных ассистентов.

Вместе с тем, автостроитель в ряде стран, включая Японию, снимает с производства внедорожник Mitsubishi Pajero. Флагманский «вездеход» сменит большой кроссовер с тремя рядами сидений, сравнимый с Nissan Pathfinder.