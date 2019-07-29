Volvo отзывает тысячи машин из-за плавящегося впускного коллектора

На сайте Росстандарта появилось сообщение об отзыве 4473 машин Volvo — XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country, — проданных на российском рынке в период 2014—2019 годов.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что представители ООО «Вольво Карс» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

Автовладельцы могут сами проверить, подпадает ли их машина под отзыв, сверившись со списком VIN-кодов отзываемых машин, опубликованном на сайте Росстандарта и самостоятельно обратиться в ближайший официальный дилерский центр Volvo.