Продажи обновленного кроссовера Toyota C-HR начнутся до конца 2019 года

По некоторым данным, внешне Toyota C-HR 2020-го модельного года изменится не сильно, получив модернизированную оптику, перелицованные бамперы и подретушированную решетку радиатора. Кроме того, моторная линейка автомобиля обогатится новой гибридной силовой установкой мощностью 180 л. с. Правда, до России «паркетник» с электромотором вряд ли доберется.

О том, какие обновки ждут поклонников бренда в интерьере, пока не известно. По непроверенным данным, рублевый прейскурант модели поменяется: автомобиль подорожает приблизительно на 100 000 рублей.

В российском офисе компании порталу «АвтоВзгляд» подтвердили, что обновленный Toyota C-HR появится и в российской продуктовой линейке: прием заказов на новинку начнется до конца года. Когда автомобили прибудут к дилерам живьем, пока не уточняется.

Сейчас самый бюджетный в нашей стране кроссовер Toyota оценивается в 1 367 000 рублей. В арсенале модели — 1,2-литровая «турбочетверка» мощностью 115 л. с., работающая как с шестискоростной «механикой», так и с вариатором. Привод по вкусу — передний или полный. На выбор есть и 148-сильный четырехцилиндровый мотор объемом 2 л. Он выступает только с бесступенчатой коробкой передач, передающей тягу на переднюю ось.