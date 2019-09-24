В России начались продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200

Но и это еще не все: противоугонную систему «Двухсотки» обогатили датчиками наклона и внутреннего объема, а центральный замок теперь имеет двойную блокировку.

На разных деталях появились еще и дополнительные таблички с VIN, защищенные от подделки. Тем самым инженеры расширили возможности идентификации автомобиля, если его все-таки угнали.

Кстати, на официальном российском сайте бренда можно «пробить» авто по идентификационному номеру для проверки параметров конкретной машины.

Стоит отметить, что ценник на обновленный Land Cruiser 200 сохранился прежним — 4 875 000 рублей. Кстати, в августе был продан 10 000 000-й по счету «Крузак» с учетом всех машин за всю историю японской марки, включая Lexus-интерпретации.