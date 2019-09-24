В России начались продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200

Российские дилеры начали принимать заказы на обновленный Toyota Land Cruiser 200. Японцы немного потрудились над внешностью легендарного внедорожника, оставив салон без изменений. А основные доработки коснулось противоугонной системы.
Рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 получил перелицованную радиаторную решетку и новые бамперы, отличающиеся большим количеством хрома. А модель в топовой комплектации Executive Lounge приобрела колесные диски в свежем исполнении. К этому добавился новый оттенок окраски кузова — черный перламутр — для авто во всех вариантах, помимо TRD.
Разработчики не стали уделять много внимания обновлению дизайна Toyota Land Cruiser 200. Главное — это усовершенствованная защита от угона. Ключ обзавелся функцией Motion Sensor, когда в состоянии покоя он перестает излучать сигнал, необходимый для бесключевого доступа. Тем самым преступники лишаются возможности перехватить этот самый сигнал, пока брелок преспокойно лежит дома на полке или в кармане куртки.
Но и это еще не все: противоугонную систему «Двухсотки» обогатили датчиками наклона и внутреннего объема, а центральный замок теперь имеет двойную блокировку.
На разных деталях появились еще и дополнительные таблички с VIN, защищенные от подделки. Тем самым инженеры расширили возможности идентификации автомобиля, если его все-таки угнали.
Кстати, на официальном российском сайте бренда можно «пробить» авто по идентификационному номеру для проверки параметров конкретной машины.
Стоит отметить, что ценник на обновленный Land Cruiser 200 сохранился прежним — 4 875 000 рублей. Кстати, в августе был продан 10 000 000-й по счету «Крузак» с учетом всех машин за всю историю японской марки, включая Lexus-интерпретации.