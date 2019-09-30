В России стартовали продажи нового полноприводного Audi Q3

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новинка подросла по сравнению с предшественником: в длину — до 4485 мм (+100 мм), в ширину — до 1856 мм (+25 мм), а в высоту модель потеряла 23 мм (до 1585 мм). Колесная база нового Q3 растянулась на 77 мм (до 2680 мм).

По умолчанию новый «Ку третий» комплектуется светодиодной оптикой, передними креслами с подогревом и боковыми зеркалами с электрорегулировкой. Кроме того, имеются датчики дождя и света, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма.

Ценник на моноприводный автомобиль стартует от 2 253 000 рублей, полноприводный кроссовер оценивается в 2 562 000 рублей. Первые «живые» кроссоверы приедут к своим первым владельцам и в шоу-румы в феврале 2020 года.