В России стартовали продажи нового полноприводного Audi Q3

В начале сентября премиальный немецкий бренд объявил о начале приема заказов на Audi Q3 второго поколения. На первых порах россиянам был доступен лишь переднеприводный кроссовер. Теперь же появилась возможность оформить заказ на «паркетник» с приводом на все колеса. Когда новинка доберется до дилеров живьем?
Новый Audi Q3 40 TFSI quattro приводится в движение 180-сильным бензиновым мотором объемом 2 л с максимальным крутящим моментом в 320 Нм. Движок вкупе с семискоростным «автоматом» S tronic и фирменной системой полного привода позволяет автомобилю достигать первой сотни за 7,4 с. Максимальная скорость ограничена 220 км/ч.
Повторимся, что на момент старта продаж свежий «паркетник» предлагался только с 1,4-литровым TFSI мощностью 150 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой АКП.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новинка подросла по сравнению с предшественником: в длину — до 4485 мм (+100 мм), в ширину — до 1856 мм (+25 мм), а в высоту модель потеряла 23 мм (до 1585 мм). Колесная база нового Q3 растянулась на 77 мм (до 2680 мм).
По умолчанию новый «Ку третий» комплектуется светодиодной оптикой, передними креслами с подогревом и боковыми зеркалами с электрорегулировкой. Кроме того, имеются датчики дождя и света, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма.
Ценник на моноприводный автомобиль стартует от 2 253 000 рублей, полноприводный кроссовер оценивается в 2 562 000 рублей. Первые «живые» кроссоверы приедут к своим первым владельцам и в шоу-румы в феврале 2020 года.