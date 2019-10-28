В России стартовали продажи обновленного Land Rover Discovery Sport

Ценник на Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года начинается от 2 930 000 рублей. За эти деньги покупатель получает авто с довольно широким списком оснащения. По умолчанию автомобиль комплектуется рулем и лобовым стеклом с подогревом, а также автономной «печкой» для салона и двигателя, настройками которого можно управлять дистанционно.

Рестайлинговый Discovery Sport щеголяет светодиодной оптикой и полным набором парктроников, а еще мультимедийным комплексом Touch Pro с 10-дюймовым монитором и камерой заднего вида.

Среди электронных помощников водителю найдутся система адаптации к дорожным покрытиям, функции контроля движения под уклоном, а также система удержания в заданной полосе и ассистент, предотвращающий опрокидывание.