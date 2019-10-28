В России стартовали продажи обновленного Land Rover Discovery Sport

Фото: Land Rover
В российские шоу-румы приехал обновленный Land Rover Discovery Sport. Заказы на премиальный кроссовер, построенный на новой платформе, дилеры начали принимать еще в июле.

Ценник на Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года начинается от 2 930 000 рублей. За эти деньги покупатель получает авто с довольно широким списком оснащения. По умолчанию автомобиль комплектуется рулем и лобовым стеклом с подогревом, а также автономной «печкой» для салона и двигателя, настройками которого можно управлять дистанционно.

Рестайлинговый Discovery Sport щеголяет светодиодной оптикой и полным набором парктроников, а еще мультимедийным комплексом Touch Pro с 10-дюймовым монитором и камерой заднего вида.

Среди электронных помощников водителю найдутся система адаптации к дорожным покрытиям, функции контроля движения под уклоном, а также система удержания в заданной полосе и ассистент, предотвращающий опрокидывание.

Напомним, что в Россию обновленный кроссовер, переехавший на новую «тележку» Premium Transverse Architecture, нагрянул с четырьмя моторами — на выбор: парой двухлитровых дизелей мощностью 150 и 180 л. с. и двумя бензиновыми движками, развивающими 200 и 249 «лошадей». Все они агрегатируются с девятиступенчатой АКП и системой полного привода.

Стоит отметить, что дорестайлинговый Discovery Sport пока тоже присутствует в российской продуктовой линейке. Если кто не помнит: в арсенале дореформенного авто имеются три дизельных агрегата на 150, 180 и 240 сил, а также бензиновые движки мощностью 240 и 290 «лошадей». В паре с ними выступает тот же девятискоростной «автомат».

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28 октября 2019
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