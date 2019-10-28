Можно ли избежать штрафов за езду с преревернутым номером, и какое за это наказание

Расчет злоумышленников понятен. Во-впервых, перевернутый знак не подходит под определение «нечитаемый», описанный в примечании к ст. 12.2 КоАП: «Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака».

А во-вторых, опираясь на отсутствие в ГОСТе Р-50577—93 четкой рекомендации, какой стороной должен быть установлен номерной знак, водители, попавшиеся в цепкие руки «гаишников», рассчитывают пойти по ч. 1 ст. 12.2 КоАП, которая утверждает, что: «Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».