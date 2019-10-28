Можно ли избежать штрафов за езду с преревернутым номером, и какое за это наказание

Расчет злоумышленников понятен. Во-впервых, перевернутый знак не подходит под определение «нечитаемый», описанный в примечании к ст. 12.2 КоАП: «Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака».
А во-вторых, опираясь на отсутствие в ГОСТе Р-50577—93 четкой рекомендации, какой стороной должен быть установлен номерной знак, водители, попавшиеся в цепкие руки «гаишников», рассчитывают пойти по ч. 1 ст. 12.2 КоАП, которая утверждает, что: «Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».
Однако если внимательно прочитать этот ГОСТ: «…регистрационный знак должен быть установлен перпендикулярно длине автомобиля с отклонением не более 3 градусов; регистрационный знак должен быть установлен перпендикулярно поверхности дороги с отклонением не более 5 градусов; расстояние от поверхности дороги до нижнего края знака должна быть не менее 30 см…», то станет понятно, что перевернутый вверх тормашками госномер превышает норматив отклонения аж на 175 градусов от максимально допустимого.
Перевернутый номер много лет не является спасением от штрафов за превышение скоростного режима, выезд на полосу «А» и прочих «писем счастья», выписанных в автоматическом режиме. Программное обеспечение камер фото-видео фиксации нарушений ПДД прекрасно и давно распознает регзнаки, установленные на авто в любых положениях.
Ко всему прочему, перевернутый регзнак — плохо читаемый, а его цифры и буквы видоизменились. Но если и этого мало, то в ГОСТе описано даже расположения цветов флага Российской Федерации на номерном знаке, где вверху должен быть белый цвет, в центре — синий, а внизу — красный.
Так что к перевернувшему вверх ногами номер водителю вполне себе применима ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ: «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть». В качестве наказания — наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев.
Другими словами, такой «умник» доедет лишь до первого сотрудника ГИБДД, а после суда с 99-процентной долей вероятности будет ходить пешком. Если, конечно, не «решит вопрос на месте».