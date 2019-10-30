Умный Nissan Qashqai против Volkswagen Tiguan, KIA Sportage и Mazda CX-5

«Слушай, Алиса! Поедем, в ближайший ресторан!», — в ответ на эту фамильярность, отпущенную в вялотекущей пробке, оцифрованный, но приятный женский голос ответит, что маршрут займет четыре минуты, и ресторан «Три пескаря» находится по такому-то адресу. Разумеется, на мониторе Nissan Qashqai тут же появится карта с маршрутом. Алиса сориентирует не только по заведениям общепита, но и по другим необходимым объектами — АЗС, автомойкам, автосервисам, аптекам, супермаркетам, музеям и прочим полезным адресам. Согласитесь, приятно иметь в пути такого умного собеседника.
Забавно и полезно
Рядом с ним незачем отвлекаться от дороги, чтобы найти нужную радиоволну — достаточно произнести вслух ее название, и она моментально «запоет» или «заговорит» специально для вас. Но это еще не все. По вашей просьбе Алиса поведает, какая погода ожидается в ближайшие дни, поделится последними новостями, а также ответит на любой вопрос, правда — в пределах компетенции Википедии. А если в машине присутствуют юные пассажиры, то она запросто расскажет им сказку и поиграет в города.
Иными словами, владельцы Nissan Qashqai имеют возможность при помощи виртуального голосового ассистента пользоваться такими сервисами «Яндекса», как «Навигатор», «Радио», «Музыка», «Погода», «Браузер» и прочими полезными программами. Пока такая опция в автомобиле вроде бы не первая необходимость, но большинство из тех, кто хоть раз пользовался системой «Яндекс. Авто», по достоинству оценивают ее преимущества и, как правило, уже так не думают, и это понятно — к хорошему привыкаешь быстро.
Диапазон цен на Nissan Qashqai в таких умных комплектациях варьируется от 1 530 000 до 1 880 000 рублей. Все они заряжены бензиновым 2-литровым мотором мощностью 144 л. с. В стандартном варианте кроссовер предлагается с шестиступенчатой «механикой», а старшие версии оснащены бесступенчатым вариатором.
Прежде чем сравнить эти версии Nissan Qashqai с такими популярными конкурентами, как Volkswagen Tiguan, KIA Sportage и Mazda CX-5, отметим, что у Qashqai самая выгодная базовая цена в классе — 1 250 000 рублей. Стандартный Sportage обойдется минимум в 1 389 900, Tiguan — от 1 499 000, а CX-5 — от 1 579 000 «деревянных».
Mazda CX-5
Самая дорогая из них — «Мазда» — в базе стоит на 13 000 дороже, чем наш умный «Ниссан». При этом стандартный CX-5 в версии Drive с 2-литровым 150-сильным мотором и шеститупенчатой «механикой» пока не может похвастаться ни системой «Яндекс. Авто», ни круиз-контролем, ни климат-контролем, ни датчиками дождя и света, ни парктрониками, ни рядом других полезных опций. Причем, за эту сумму «Мазда» доступна исключительно в белом цвете — остальная палитра предлагается за доплату.
Что касается топового варианта Nissan Qashqai в комплектации c «Яндекс.Авто» за 1 778 000, то в этой ценовой категории он также выглядит гораздо привлекательнее своего японского земляка, поскольку предлагается с вариатором, системой полного привода и дополнительным списком опций. В то время как следующая версия Mazda CX-5 после базовой — Active с «автоматом» — обойдется только в 1 828 000 рублей. Так что в этом случае выгода при выборе Nissan Qashqai налицо.
Volkswagen Tiguan
Вторая популярная альтернатива нашему умному «японцу» в диапазоне его стоимости от 1 566 000 до 1 778 000 рублей — это Volkswagen Tiguan. Немецкий кроссовер в комплектации Winter Edition доступен за 1 559 000 «деревянных». Речь идет об авто с 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 125 л. с. и шестиступенчатой «механикой», оснащенным богатым набором оборудования, которое сопоставимо с тем, что имеет Nissan Qashqai за почти аналогичную стоимость.
Но главного преимущества — медиасистемы Яндекс.Авто — у «немца» нет. Отсутствует такая опция и у Volkswagen Tiguan в версии Offroad с 150-сильным турбоагрегатом TSI объемом 1,4 л за 1 769 000 рублей. В этой комплектации список опций, включая систему полного привода, у «немца» такой же, как и у Nissan Qashqai с почти аналогичным ценником. Однако в отличие от «японца», у «Тигуана» за эти деньги доступна только шестиступенчатая «механика». Так что и здесь преимущество в интеллекте удерживает Nissan Qashqai.
KIA Sportage
Корейский KIA Sportage в версии Classic «Теплые опции» с 2-литровым 150-сильным мотором и шестситупенчатой «механикой» оценен в 1 569 900 рублей. В этой комплектации «кореец» проигрывает «Кашкаю» с аналогичным ценником по количеству оснащения. В отличие от «японца», за эти деньги у KIA не доступен круиз-контроль, двузонный климат-контроль, датчики дождя и света, парктроники и другие опции. Едва ли не единственное преимущество Sportage в этой версии — наличие системы полного привода.
А в версии Luxe за 1 744 900 рублей у корейского кроссовера все вышеуказанное оборудование присутствует. Комплектация включает тот же 2-литровый 150-сильный «атмосферник», шестситупенчатый «автомат», систему полного привода, но опять же — такую опцию, как медиасистема Яндекс.Авто корейцы не предлагают. Как отсутствует она и у KIA Sportage из спецсерии «Лига Европы» за 1 764 900 рублей. За эти деньги кроссовер предлагается с тем же мотором и «автоматом», но только в переднеприводном варианте.
Так что, как видно, Nissan Qashqai в комплектациях с системой «Яндекс.Авто» на фоне именитых одноклассников обладает наиболее выгодным ценником и существенными конкурентными преимуществами.