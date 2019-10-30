Умный Nissan Qashqai против Volkswagen Tiguan, KIA Sportage и Mazda CX-5

«Слушай, Алиса! Поедем, в ближайший ресторан!», — в ответ на эту фамильярность, отпущенную в вялотекущей пробке, оцифрованный, но приятный женский голос ответит, что маршрут займет четыре минуты, и ресторан «Три пескаря» находится по такому-то адресу. Разумеется, на мониторе Nissan Qashqai тут же появится карта с маршрутом. Алиса сориентирует не только по заведениям общепита, но и по другим необходимым объектами — АЗС, автомойкам, автосервисам, аптекам, супермаркетам, музеям и прочим полезным адресам. Согласитесь, приятно иметь в пути такого умного собеседника.

Забавно и полезно

Рядом с ним незачем отвлекаться от дороги, чтобы найти нужную радиоволну — достаточно произнести вслух ее название, и она моментально «запоет» или «заговорит» специально для вас. Но это еще не все. По вашей просьбе Алиса поведает, какая погода ожидается в ближайшие дни, поделится последними новостями, а также ответит на любой вопрос, правда — в пределах компетенции Википедии. А если в машине присутствуют юные пассажиры, то она запросто расскажет им сказку и поиграет в города.