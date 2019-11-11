Британцы анонсировали совершенно новый Range Rover Crossover

Ожидается, что новейшая модель премиальной британской марки получит название Land Rover Range Rover Crossover. По крайней мере, об этом сообщило местное издание AutoExpress, опубликовав первое фото.

Будущий кроссовер эксперты назвали революционным. Это будет поворотный момент в истории бренда: впервые разработчики Land Rover поставят дизайн, комфорт и роскошь над внедорожными качествами, приравняв новинку чуть ли ни к продукции Bentley и Rolls-Royce.

По некоторым данным, Range Rover Crossover, построенный на платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), появится в 2021 году, и будет приводиться в движение двумя электромоторами (по одному на ось), обеспечивающими полный привод.