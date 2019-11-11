Британцы анонсировали совершенно новый Range Rover Crossover

Ожидается, что новейшая модель премиальной британской марки получит название Land Rover Range Rover Crossover. По крайней мере, об этом сообщило местное издание AutoExpress, опубликовав первое фото.
Будущий кроссовер эксперты назвали революционным. Это будет поворотный момент в истории бренда: впервые разработчики Land Rover поставят дизайн, комфорт и роскошь над внедорожными качествами, приравняв новинку чуть ли ни к продукции Bentley и Rolls-Royce.
По некоторым данным, Range Rover Crossover, построенный на платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), появится в 2021 году, и будет приводиться в движение двумя электромоторами (по одному на ось), обеспечивающими полный привод.
Впрочем, автостроитель не откажет «паркетнику» и в гибридной силовой установке с 1,5-литровой бензиновой «трешкой». Кстати, этот агрегат обкатают в следующем году на обновившемся и сменившем «тележку» Land Rover Discovery Sport.
Между тем, рестайлинговый Discovery Sport в конце октября прикатил к российским дилерам. Автомобиль оснастили — на выбор — парой дизелей мощностью 150 и 180 сил объемом 2 л, а также двумя бензиновыми моторами с отдачей в 200 и 249 «лошадей». Все движки сочетаются с девятискоростным «автоматом» и полным приводом.