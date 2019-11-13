Hyundai Urban Vision, как предтеча нового Tucson

Кроме того, Urban Vision сможет похвастать необычной радиаторной решеткой с активными воздушными заслонками, открывающимися и закрывающимися во время движения, дабы сэкономить горючее. Стоит отметить, что передняя часть новинки сильно смахивает на другой концепт — седан Le Fil Rouge, представленный на Женевском автосалоне в 2018 году.

А кроме того, оформление решетки радиатора очень похоже на то, что можно увидеть на шпионских снимках Hyundai Tucson грядущего поколения. Не исключено, что серийным продолжением нового прототипа станет именно этот кроссовер, чья премьера ожидается в 2021 году.