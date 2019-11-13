Автонеликвид: от каких машин сложнее всего избавиться

Фото: АвтоВзгляд
Есть автомобили, которые всегда в цене. Например, Toyota или бюджетники от Renault по прошествии лет можно продать чуть ли не за ту же цену, за которую брали, что называется, с нуля. Но есть бренды и автомобили, которые лучше обходить стороной. Какие — подскажет портал «АвтоВзгляд».

Оказывается, многие авто сильнее других теряют в стоимости, становясь такими же неуловимыми, как тот Джо из анекдота, который только и был неуловимым, потому что никому не нужен, и никто его не ловил.

Только не малолитражку с турбиной

Автомобили с маленькими моторами и турбонаддувом, прямо скажем, не популярны в наших краях. В Европе, где бензин дороже и лучше, а налог рассчитывается, в том числе, из вредности выхлопа, покупка наддутой малолитражки вполне себя оправдывает. В России же все по-взрослому: если моторы, то из чугуна и не ниже пары литров, если коробка, то полноценный гидромеханический «автомат». Поэтому не совершайте оплошности и не ведитесь на россказни продавца — его цель, избавиться от неликвида и заработать.

А вам с этим автомобилем жить, а потом еще и продавать. Но кому он нужен с небольшим-то ресурсом двигателя и дополнительным дорогостоящим агрегатом — турбиной, пусть даже и расход на сотню будет не больше 9 литров?

Роботизированная механика — зло

В сопровождении с малолитражными турбомоторами, например, у Volkswagen шла злосчастная 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG с двумя сухими сцеплениями под кодовым названием DQ200. Народ сполна «наелся» ими. А те, кто решился и взял автомобиль с такой коробкой, до сих пор пожинает плоды экономии VAG. Коробка дергалась, вибрировала, диски сцепления быстро изнашивались — редкий экземпляр обходился без ремонта на пробеге до 100 000 км.

Те же проблемы были и у Ford с их PowerShift, и у корейцев с 7DCT. В общем, будут предлагать — бегите! Если черт вас все-таки дёрнул, и вы купили такой автомобиль, то постарайтесь избавиться от него до истечения гарантийного срока. Для вас, как для продавца, это будет хорошим доводом не сбрасывать цену, а для покупателя — стимулом к приобретению.

Да, хуже «робота» с двумя сухими сцеплениями, «робот» с одним, как на последних моделях АвтоВАЗа — не едет, дергается при переключениях — в общем, та еще тёмная хромая лошадка.

Автомобили малоизвестных брендов

Автомобили малоизвестных брендов, особенно не присутствующих официально на российском рынке, тоже стоит обходить стороной. Согласитесь, одно дело поехать к морю на Hyundai Creta, а совсем другое — на Alfa Romeo MiTo. Какая бы красивая не была «Альфа», дилеров и запчастей на нее в России днем с огнем не сыскать, тем более в регионах.

Французы и китайцы

Сторониться стоит и не популярных французов, типа Peugeot, Citroen, а так же китайские бренды, которые исчезают так же стремительно, как появляются. Причем если первые все же налаживают дилерскую сеть, имеют склад запасных частей, то вторые действуют, как татаро-монголы во временя ига — набежали, ошарашили ценой, собрали дань и оставили своих клиентов наедине с повозками без сервиса, запасных частей и гарантии. При этом и первых, и вторых перепродать по хорошей цене будет сложно.

Только не розовые

Яркие автомобили в России тоже не любят, предпочитая классику. Для себя, для души, конечно, можно прикупить автомобиль нестандартной окраски. Но та же машина быстрее уйдет к другому хозяину, если она будет покрашена в черный, белый или серебристый цвет.

Трехведрки

Ну и замыкают рейтинг неликвида непрактичные трёхдверки. Если человек ищет машину для дома и семьи, то он совершенно точно пройдет мимо автомобиля с тремя дверями. Если для себя, то когда придет время избавляться от машины, сделать это будет проблематично без существенной скидки.

Помните, покупка авто — дело ответственное. Здесь нужно думать не только о позитивных моментах владения, но и о том, как вы будете избавляться от него впоследствии. Готовы ли потерять значительную часть той цены, которую заплатили, покупая автомобиль новым или немного «бэу»?

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13 ноября 2019
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