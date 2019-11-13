Автонеликвид: от каких машин сложнее всего избавиться

Оказывается, многие авто сильнее других теряют в стоимости, становясь такими же неуловимыми, как тот Джо из анекдота, который только и был неуловимым, потому что никому не нужен, и никто его не ловил.

Только не малолитражку с турбиной

Автомобили с маленькими моторами и турбонаддувом, прямо скажем, не популярны в наших краях. В Европе, где бензин дороже и лучше, а налог рассчитывается, в том числе, из вредности выхлопа, покупка наддутой малолитражки вполне себя оправдывает. В России же все по-взрослому: если моторы, то из чугуна и не ниже пары литров, если коробка, то полноценный гидромеханический «автомат». Поэтому не совершайте оплошности и не ведитесь на россказни продавца — его цель, избавиться от неликвида и заработать.

А вам с этим автомобилем жить, а потом еще и продавать. Но кому он нужен с небольшим-то ресурсом двигателя и дополнительным дорогостоящим агрегатом — турбиной, пусть даже и расход на сотню будет не больше 9 литров?