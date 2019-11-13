Все плюсы и минусы обслуживания авто в клубном сервисе

Лучший автосервис — это клубный автосервис? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в магии сего заклинания…
Откуда дровишки
Чем больше становилось на наших дорогах иномарок, тем чаще стали появляться специализированные СТО на местах классических мастерских. Чтобы вылечить болячку на новом поколении автомобилей, требовались не только специальные инструменты, но и «специальные» руки и головы. Масло и колодки на современном авто можно и в гараже поменять. А вот ремень ГРМ, например, уже нет. Впрочем, с колодками тоже есть вопросы. Да, Cadillac Escalade?
Обозначив свой круг клиентов, сервис начинал их искать. И тут ему на помощь пришли автоклубы — форумы, объединяющие владельцев автомобилей конкретного производителя или модели. Стопроцентная целевая аудитория! Приглашай да зарабатывай. Многие из профильных СТО мгновенно решили стать «клубными».
Но и тут были свои тонкости: один раз схалтурил или «наломал дров», получил негативный отзыв или обошелся с клиентом грубо — сразу отрезал от себя всех участников клуба. Ну, скажите, кто поедет в магазин, где «одного из наших» уже обидели? Более того: клуб, осознав свою ценность, сразу начинал требовать признания, скидок и бережного отношения. Так отсеились неготовые к новым законам предприятия и остались только те, кто был готов работать не только над автомобилями клиентов, но и над собой.
О хорошем
Автоклубы получили свои скидки и признание, обслуживание «на уровне» и должное обхождение. Приезжая в «клубный» сервис, можно получить не только качественный ремонт по цене ниже официального дилера, но и запчасти со скидкой. Более того, клубные сервисы не экономят на мастерах, перекупая специалистов у куда более жадных «официалов». Так, в знаменитом на всю Москву клубном сервисе Renault механики регулярно решают задачи, с которыми просто не смогли справиться дилеры.
Приезжая в такой центр, можно смело оставить машину на долгое ТО и даже получить дополнительный дисконт за большой заказ. К тому же, в таких мастерских обычно не накручивают счетчик и не стремятся «втюхать» бесполезные процедуры. Мастера там работают годами и десятилетиями, так что автовладельцы смело записываются к полюбившемуся механику. Клубные сервисы зачастую дают гарантию на работу и детали, приобретенные у них, и не чураются помочь с выбором агрегатов или «кузовни» с разборки. Могут даже «взять вопрос в свои руки». Ведь один негативный отзыв от «важного клубня» может поставить под угрозу все предприятие.
О плохом
У «клубных» сервисов нет лицензии официального представительства, они не занимаются гарантийным ремонтом и не имеют права ставить печать в сервисную книжку. Впрочем, это не мешает многим автовладельцам приезжать в хорошо знакомые сервисы даже на гарантийных машинах: «своим» — доверия больше.
У таких СТО цены хоть и ниже, чем в роскошных палатах ОД, но все же значительно выше, чем у «Дяди Васи» в гаражах. Разница с «официалами» — 20—30 процентов в пользу «клубных». Конечно, это принципиальный момент для владельцев подержанных и, особенно, глубоко подержанных авто, которые считают каждый пени. К тому же, в дело вступает знаменитое русское правило: «чтобы копейку сэкономить и рубля не жалко».
Клубный сервис тоже надо поискать: далеко не каждый, кто выложил объявление на страницах форума, достоин этого имени. Нужно читать отзывы и разбираться, съездить познакомиться и отдать автомобиль на пробную работу. Порой, правильный сервис многие автолюбители ищут месяцами, поэтому и следующий автомобиль зачастую выбирают исходя из своих знакомств в сфере обслуживания. Чаще всего — ту же самую модель, но более «свежую» или просто следующего поколения.
А вот продавать машину с пропиской в «клубном сервисе» куда проще: ведь такие мастерские дают документы на каждую проведенную операцию, а при первом визите «новичка» или диагностике перед заключением сделки сразу расскажут, где скрылись траты. Ну и, наконец, участники клуба не очень-то склонны обманывают друг друга. Хотя, конечно, в семье не без урода.