Все плюсы и минусы обслуживания авто в клубном сервисе

Лучший автосервис — это клубный автосервис? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в магии сего заклинания…

Откуда дровишки

Чем больше становилось на наших дорогах иномарок, тем чаще стали появляться специализированные СТО на местах классических мастерских. Чтобы вылечить болячку на новом поколении автомобилей, требовались не только специальные инструменты, но и «специальные» руки и головы. Масло и колодки на современном авто можно и в гараже поменять. А вот ремень ГРМ, например, уже нет. Впрочем, с колодками тоже есть вопросы. Да, Cadillac Escalade?

Обозначив свой круг клиентов, сервис начинал их искать. И тут ему на помощь пришли автоклубы — форумы, объединяющие владельцев автомобилей конкретного производителя или модели. Стопроцентная целевая аудитория! Приглашай да зарабатывай. Многие из профильных СТО мгновенно решили стать «клубными».

Но и тут были свои тонкости: один раз схалтурил или «наломал дров», получил негативный отзыв или обошелся с клиентом грубо — сразу отрезал от себя всех участников клуба. Ну, скажите, кто поедет в магазин, где «одного из наших» уже обидели? Более того: клуб, осознав свою ценность, сразу начинал требовать признания, скидок и бережного отношения. Так отсеились неготовые к новым законам предприятия и остались только те, кто был готов работать не только над автомобилями клиентов, но и над собой.