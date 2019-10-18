Красным по серому: что лучше — топовый Renault Arkana или базовый Volkswagen Tiguan

Фото avtovzglyad.ru
За годы присутствия на нашем рынке «Тигуан» все и всем доказал. Даже несмотря на несытые времена, название немецкого кросса не покидает список популярных в России моделей. Послужной список «Арканы» не столь, понятное дело, внушителен, но амбиций — хоть отбавляй. Насколько они обоснованы, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Предупреждаем сразу — бухгалтерии в нашем рассказе будет немного, ведь прайсы «Арканы» и «Тигуана» пересекаются лишь в крайних точках. Это значит, что за цену базового «Фольксвагена» в 1 500 000 рублей можно купить «Рено» в самом дорогом исполнении. А между участвующими в тесте топовыми версиями — зазор шириной в миллион рублей. Это не зазор даже, а целая пропасть.

Но хотя и принято голосовать кошельком, выбираем мы все же глазами. И тут у французского автомобиля возникают немалые шансы себя продать. Замечено, что его смелая и совершенно неожиданная для класса бюджетных кроссоверов купейность магнитит взгляды окружающих куда сильнее строгих и изрядно приевшихся выверенных немецких граней. Светодиодные фары и ажурное «литье» можно в расчет не брать. И то, и другое досталось обеим машинам, равно как и способные дистанционно разблокировать двери системы бесключевого доступа.

Фото avtovzglyad.ru

Заметное разноклассие

Впрочем, отличаются кроссоверы не только внешне, но и внутренне. В последнем случае позволительно говорить уже не только о формальной, но и о классовой разнице. Воздвигнутая «Тигуаном» планка очень высока. Речь не о дизайнерской работе — правильные формы передней панели «Фольксвагена» трудно назвать изящными. Но качество материалов, эргономику, функционал можно брать за образец.

К удобству посадки, профилю сидений, расположению кнопок реально не подкопаешься. В меню виртуальной приборной панели более двух десятков конфигураций дисплея, позволяющих водителю выбирать размеры навигационных карт, тасовать показания бортового компьютера, частоты и названия радиостанций, номера телефонов. Нажал пару кнопок на руле, и тут же новая картинка сменила прежнюю.

У мультимедийной системы тоже все в порядке с мозгами — при работе с приложениями скорость отклика мгновенна. Единственная претензия к экрану — глянцевая, неизбежно пачкающаяся отпечатками пальцев поверхность.

Фото avtovzglyad.ru

В сравнении с вышколенном интерьером «немца», салон «Рено» выглядит проще и слабее по уровню «начинки». Французы не поскупились на действительно классный пульт климат-контроля, камеры кругового обзора и обогрев руля, но при этом заметно сэкономили на материалах отделки и дизайне приборной панели.

Твердый пластик торпедо и круглые аналоговые шкалы спидометра и тахометра — не совсем то, что хотелось бы увидеть в ярком оригинальном кроссовере. Информационно-развлекательную системы Easy Link c 8-дюймовым цветным тачскрином можно похвалить за программы для взаимодействия со смартфонами и навигатор. Но разрешение дисплея далеко не выдающееся, а процессору явно не хватает оперативности.

Есть вопросы и к эргономике

С посредственной обзорностью назад ничего не попишешь. Это неотвратимая плата за купейность. Но почему регулировка руля по вылету такая короткая? Даже при полностью выдвинутой колонке высокому водителю приходится сильно сгибать ноги в коленях. Хотя само кресло удобное — измученной остеохондрозом спине нравятся и профиль, и набивка. Ну и по части расположения кнопок «Аркана» молодец. Все на виду, не то, что в «Дастере» и «Каптюре».

Фото avtovzglyad.ru

Плановое благоустройство

Второй ряд «Арканы» тоже поудобнее, нежели у упомянутых родственников. Вопреки первоначальным опасениям, покатая крыша не мешает взрослым и высоким обрести комфортную посадку. Об огромных запасах пространства говорить не приходится, тем не менее человек ростом 185 см макушкой в потолок не упирается, пара-тройка сантиметров остается от его коленок до спинок полностью отодвинутых назад передних кресел. Ширина салона и низкий трансмиссионный тоннель, в принципе, позволяют сесть на диван втроем, но от подобной близости вряд ли получишь удовольствие.

При всем при этом, каких-то дополнительных благ в «Рено» — минимум. Есть откидной подлокотник, пара кнопок нерегулируемого подогрева, но не подстаканников тебе, ни дефлекторов вентиляции.

Диван «Тигуана» мало того, что чуть просторнее, так еще и с откидными столиками для планшетов. Трехзонный климат-контроль с отдельным пультом для пассажиров второго ряда — базовое оборудование. При желании задние сиденья можно подвинуть вперед и выбрать более комфортное положение, изменив наклон спинок.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Багажники соперников близки по длине и ширине. При этом меньшая на 6 см погрузочная высота «Тигуана» — плюс в копилку «немца».

Наклонная пятая дверь «Арканы» — ее несомненный минус. Для перевозки длинномеров такая компоновка не помеха, но четыре полноразмерных колеса можно погрузить в «Рено», только сложив спинку дивана.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Турбо дуэт

Распределение сил — 150 у «Арканы» и 150 у «Тигуана» (мотор о 125 «лошадках» с механикой мы не рассматривали) заведомо не в пользу французской машины. А все потому, что немецкий движок менее нагруженный, да и роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями явно шустрее. Впрочем, созданный коллективными усилиями инженеров «Рено» и «Мерседеса» 1,3-литровый турбомоторчик умеет огрызаться. Если намеренно не усыплять этот агрегат режимом «Эко», в городе ты точно не пропадешь. Уверенный старт, четкое следование за педалью газа, не взрывное, но вполне бодрое ускорение.

Вариатор позволяет переключать передачи вручную, но прибегать к таким манипуляциям нет надобности. Резко прибавить на скоростях за 120 км/ч это все равно не поможет. Для безопасного обгона на трассе нужен запас. Шасси, кстати, высокого темпа не боится. В плане курсовой устойчивости, реакций на команды рулем «Аркана» демонстрирует вполне взрослые повадки. И акустический комфорт в норме. Поджатая подвеска, правда, имеет склонность скрупулезно пересчитывать дорожную мелочь, зато не допускает пробоев на больших колдобинах.

Разумеется, и на трассе «Тигуан» со своим турбомотором не оставляет «Аркане» и шанса. Для дальних перелетов «немец» подготовлен превосходно. «Фольксваген» аккуратнее в поворотах и комфортнее на стыках, но здесь его отрыв от соперницы уже не так заметен. Справится же с легким бездорожьем, а на большее эти два кроссовера не рассчитаны, у обоих примерно равные шансы.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Если посчитать все плюсы и минусы, напрашивается очевидный вывод: куда более дорогой «Фольксваген» — продукт более сбалансированный и компетентный. Что, впрочем, не означает полной капитуляции «Арканы».

В своей ценовой нише до полутора миллиона рублей французский кроссовер — весьма достойный игрок. Который, между прочим, может дать покупателям больше, чем предлагаемый за те же деньги базовый «Тигуан».

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18 октября 2019
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