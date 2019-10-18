Красным по серому: что лучше — топовый Renault Arkana или базовый Volkswagen Tiguan

Предупреждаем сразу — бухгалтерии в нашем рассказе будет немного, ведь прайсы «Арканы» и «Тигуана» пересекаются лишь в крайних точках. Это значит, что за цену базового «Фольксвагена» в 1 500 000 рублей можно купить «Рено» в самом дорогом исполнении. А между участвующими в тесте топовыми версиями — зазор шириной в миллион рублей. Это не зазор даже, а целая пропасть.

Но хотя и принято голосовать кошельком, выбираем мы все же глазами. И тут у французского автомобиля возникают немалые шансы себя продать. Замечено, что его смелая и совершенно неожиданная для класса бюджетных кроссоверов купейность магнитит взгляды окружающих куда сильнее строгих и изрядно приевшихся выверенных немецких граней. Светодиодные фары и ажурное «литье» можно в расчет не брать. И то, и другое досталось обеим машинам, равно как и способные дистанционно разблокировать двери системы бесключевого доступа.