Первое фото нового KIA Sorento без камуфляжа

На фото, опубликованном на сайте TheKoreanCarBlog, попал лишь небольшой фрагмент KIA Sorento. На нем можно разглядеть светодиодную головную оптику сложной конструкции и радиаторную решетку в оригинальном исполнении.

Но и этого снимка достаточно, чтобы убедиться, что Sorento полностью поменяет внешность. Ожидается, что новинка подрастет в габаритах и получит новый интерьер. В силовой гамме, помимо классических ДВС, будут представлены моторы, дополненные стартер-генераторами, полноценные гибридные установки, а также агрегаты на водородных топливных элементах.