Первое фото нового KIA Sorento без камуфляжа

На фото, опубликованном на сайте TheKoreanCarBlog, попал лишь небольшой фрагмент KIA Sorento. На нем можно разглядеть светодиодную головную оптику сложной конструкции и радиаторную решетку в оригинальном исполнении.
Но и этого снимка достаточно, чтобы убедиться, что Sorento полностью поменяет внешность. Ожидается, что новинка подрастет в габаритах и получит новый интерьер. В силовой гамме, помимо классических ДВС, будут представлены моторы, дополненные стартер-генераторами, полноценные гибридные установки, а также агрегаты на водородных топливных элементах.
Премьера нового «Соренто», по непроверенным данным, пройдет в ближайшее время, успев до конца года. Стоит отметить, что последнее дни очень богаты на новинки корейского бренда. Так, не дожидаясь мировой премьеры, на родине стартовали продажи KIA Optima нового поколения, получившего оригинальную внешность и салон от Hyundai Sonata.