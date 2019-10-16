Фотошпионы засняли салон KIA Sorento нового поколения

Фото: AutoPost
На дорогах Кореи продолжаются тесты нового поколения кроссовера Kia Sorento. Некоторое время назад фотошпионы засняли машины в камуфляже. Сейчас же удалось «поймать» в объективы фотокамер салон будущего автомобиля.

Переднюю панель Sorento испытатели закрыли, но кое что внутри можно угадать. Скажем, на двери пассажира виден подлокотник оригинальной формы, а внизу ниша для мелочевки. Ее форма смущает. Кажется, что большая бутылка воды туда просто не влезет.

Накидкой прикрыт крупный и широкий подлокотник для водителя. А вот он кажется удобным. Внутри должен быть просторный бокс и разъемы USB. На спинке пассажирского кресла разместили клавиши электрорегулировок. С их помощью сиденье можно отодвинуть вперед или сложить спинку.

Новое поколение кроссовера должно дебютировать в конце этого года, а первые товарные машины появятся у дилеров в начале 2020 года. Предположим, что к российским дилерам машина приедет ближе к лету.

премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, концепты
16 октября 2019
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