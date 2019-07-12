Новый KIA Sorento готовится сменить поколение

KIA Sorento свежей генерации явно находится еще на стадии доработок. И хотя «паркетник» на снимках, опубликованных зарубежным изданием Motor1, закутан в плотный камуфляж, видно, что авто еще не оснастили штатной оптикой.

Модель сохранит узнаваемые очертания кузова, но, похоже, немного подрастет в габаритах. Говорить о том, в каком ключе будет выполнен дизайн модели, пока рано. Ожидается, что салон полностью перелицуют. Еще авто оснастят современной мультимедийным комплексом и цифровой приборной панелью.