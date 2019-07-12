Новый KIA Sorento готовится сменить поколение

Кроссовер KIA Sorento нового — четвертого по счету — поколения готовится к запуску в серию: производитель провел испытания автомобиля скоростью на знаменитой Северной петле Нюрбургринга. Там он и попал в объективы шпионских фотокамер.
KIA Sorento свежей генерации явно находится еще на стадии доработок. И хотя «паркетник» на снимках, опубликованных зарубежным изданием Motor1, закутан в плотный камуфляж, видно, что авто еще не оснастили штатной оптикой.
Модель сохранит узнаваемые очертания кузова, но, похоже, немного подрастет в габаритах. Говорить о том, в каком ключе будет выполнен дизайн модели, пока рано. Ожидается, что салон полностью перелицуют. Еще авто оснастят современной мультимедийным комплексом и цифровой приборной панелью.
Кстати, нам уже известно, когда автомобиль запустят в производство. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Sorento встанет на конвейер в августе 2020 года. Но до того поклонников бренда ждут еще несколько премьер.
Напомним, третий «Соренто» был представлен в 2014 году, а спустя три года автомобиль пережил единственное обновление. Сейчас «паркетник» представлен в России с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 175 л. с., работающим вкупе с шестиступенчатой «механикой» или с АМТ с аналогичным количеством скоростей. Привод можно выбрать — передний или полный. В арсенале модели имеется и 197-сильный дизель объемом 2,2 л. Этот двигатель сочетается лишь с «автоматом», распределяющим тягу на все колеса. Покупка авто выльется в 1 839 900 рублей.