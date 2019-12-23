Как будет выглядеть салон нового KIA Sorento

Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», помимо бензиновых и дизельных моторов, авто вооружат гибридными силовыми установками. Ожидается и движок на водородных топливных элементах. Не исключено, что кроссовер укомплектуют солнечными батареями в гибридных вариантах.

Со сменой поколения автомобиль полностью изменит внешность, позаимствовав, как минимум, оформление радиаторной решетки и головной оптики у новейшего KIA Seltos. По неподтвержденным данным, «Соренто» дебютирует до новогодних праздников.