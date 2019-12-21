Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза

Одна из самых частых причин отказа тормозов — утечка тормозной жидкости. Порвался шланг тормозной системы, пробита магистраль, неплотно закрытая крышка бачка главного тормозного цилиндра — все это может стать причиной снижения эффективности торможения, а то и вовсе «исчезновения» тормозов. Что делать, если вы обнаружили, что автомобиль не замедляется?
ДУМАЙ О ДРУГИХ
Если отказали тормоза, главное — не паниковать, а быстро оценить ситуацию и сориентироваться на местности, чтобы выбрать одну из стратегий безопасной остановки авто. При этом нужно, перво-наперво, обозначить свой, стввший аварийным, автомобиль, включив соответствующую сигнализацию.
Нужно понимать, что тормозная система является активной системой безопасности первостепенной важности. Система имеет два контура, чтобы в случае отказа одного из них, второй мог спасти ситуацию, в которую попали водитель и пассажиры.
Так же стоит помнить, что тормоза оснащены усилителем, который работает при работающем двигателе, равно как и усилитель руля, и прочие системы автомобиля. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь заглушить мотор.
КАЧАЙ И УХОДИ
Если вы заметили, что «пропали» тормоза, не нужно пытаться восстановить их частыми ударами по педали — в случае утечки тормозной жидкости вы рискуете вовсе оставить систему без нее. Прокачайте тормоза пару-тройку раз, а затем вовсе зажмите педаль — это создаст минимальное давление в системе, благодаря чему работающий контур прижмет колодки к тормозным дискам, замедлив ход. При этом попытайтесь уйти на второстепенную дорогу с менее интенсивным движением. А еще лучше туда, где есть подъем, поле или проселочная дорога, которые весьма эффективно помогут затормозить автомобиль.
«ПАДАЙ» ВНИЗ
На машине с механической КП эффективность замедления можно усилить последовательным переключением передач от высшей к низшей. При этом всякий раз необходимо отпускать педаль сцепления, чтобы не потерять связь двигателя с колесами. На «автомате» так же стоит перейти в ручной режим, и попытаться тормозить передачами.
Маневрирование из стороны в сторону способно замедлить ход, благодаря увеличенному сопротивлению качению колес. Однако делать это на трассе с оживленным движением довольно опасно. Да и поток автомобилей в любую секунду может начать замедляться, собираясь в пробку. Но и тут выход есть!
РУЧНИК В ПОМОЩЬ
Поэтому лучшим подспорьем в экстренном торможении станет использование ручного стояночного тормоза, если, конечно, он не электронный и управляется не с кнопки. Рычаг нужно затягивать плавно, чтобы не сорвать автомобиль в занос, но чтобы замедление было ощутимым.
ЕСТЬ КОНТАКТ!
Есть способы и более радикальные.Например, использовать контактное торможение — аккуратно прижавшись к отбойнику, двигаться вдоль него, не допуская, чтобы автомобиль оторвался от ограждения и снова ушел на полосу движения. При этом стоит так же максимально понизить передачу, чтобы усилить эффект торможения. Зимой для аварийного торможения можно использовать снежный отвал и сугробы. В любое время года подойдут кусты и молодой лес.
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Помните, чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется периодически выполнять техническое обслуживание автомобиля в целом и тормозной системы в частности. А при движении, соблюдайте дистанцию до впередиидущего транспорта — это даст вам драгоценные секунды для принятия важных решений.