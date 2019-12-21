Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза

Одна из самых частых причин отказа тормозов — утечка тормозной жидкости. Порвался шланг тормозной системы, пробита магистраль, неплотно закрытая крышка бачка главного тормозного цилиндра — все это может стать причиной снижения эффективности торможения, а то и вовсе «исчезновения» тормозов. Что делать, если вы обнаружили, что автомобиль не замедляется?

ДУМАЙ О ДРУГИХ

Если отказали тормоза, главное — не паниковать, а быстро оценить ситуацию и сориентироваться на местности, чтобы выбрать одну из стратегий безопасной остановки авто. При этом нужно, перво-наперво, обозначить свой, стввший аварийным, автомобиль, включив соответствующую сигнализацию.

Нужно понимать, что тормозная система является активной системой безопасности первостепенной важности. Система имеет два контура, чтобы в случае отказа одного из них, второй мог спасти ситуацию, в которую попали водитель и пассажиры.

Так же стоит помнить, что тормоза оснащены усилителем, который работает при работающем двигателе, равно как и усилитель руля, и прочие системы автомобиля. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь заглушить мотор.