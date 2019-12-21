Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза

Фото smartmotorist.com
Не пробовали подсчитать, сколько раз в день вы нажимаете на педаль тормоза? Мы делаем это так привычно, обыденно и часто, что со счета можно сбиться, пока едешь от дома до работы. Безотказность системы расслабляет водителей. А между тем, на дороге может случиться все, что угодно, включая неожиданный отказ тормозной системы машины. Готовы ли вы к такому повороту, и что будете делать, когда педаль тормоза просто «провалится»? Что делать в столь нештатной ситуации, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Одна из самых частых причин отказа тормозов — утечка тормозной жидкости. Порвался шланг тормозной системы, пробита магистраль, неплотно закрытая крышка бачка главного тормозного цилиндра — все это может стать причиной снижения эффективности торможения, а то и вовсе «исчезновения» тормозов. Что делать, если вы обнаружили, что автомобиль не замедляется?

ДУМАЙ О ДРУГИХ

Если отказали тормоза, главное — не паниковать, а быстро оценить ситуацию и сориентироваться на местности, чтобы выбрать одну из стратегий безопасной остановки авто. При этом нужно, перво-наперво, обозначить свой, стввший аварийным, автомобиль, включив соответствующую сигнализацию.

Нужно понимать, что тормозная система является активной системой безопасности первостепенной важности. Система имеет два контура, чтобы в случае отказа одного из них, второй мог спасти ситуацию, в которую попали водитель и пассажиры.

Так же стоит помнить, что тормоза оснащены усилителем, который работает при работающем двигателе, равно как и усилитель руля, и прочие системы автомобиля. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь заглушить мотор.

Фото blovedtalks.com

КАЧАЙ И УХОДИ

Если вы заметили, что «пропали» тормоза, не нужно пытаться восстановить их частыми ударами по педали — в случае утечки тормозной жидкости вы рискуете вовсе оставить систему без нее. Прокачайте тормоза пару-тройку раз, а затем вовсе зажмите педаль — это создаст минимальное давление в системе, благодаря чему работающий контур прижмет колодки к тормозным дискам, замедлив ход. При этом попытайтесь уйти на второстепенную дорогу с менее интенсивным движением. А еще лучше туда, где есть подъем, поле или проселочная дорога, которые весьма эффективно помогут затормозить автомобиль.

«ПАДАЙ» ВНИЗ

На машине с механической КП эффективность замедления можно усилить последовательным переключением передач от высшей к низшей. При этом всякий раз необходимо отпускать педаль сцепления, чтобы не потерять связь двигателя с колесами. На «автомате» так же стоит перейти в ручной режим, и попытаться тормозить передачами.

Маневрирование из стороны в сторону способно замедлить ход, благодаря увеличенному сопротивлению качению колес. Однако делать это на трассе с оживленным движением довольно опасно. Да и поток автомобилей в любую секунду может начать замедляться, собираясь в пробку. Но и тут выход есть!

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РУЧНИК В ПОМОЩЬ

Поэтому лучшим подспорьем в экстренном торможении станет использование ручного стояночного тормоза, если, конечно, он не электронный и управляется не с кнопки. Рычаг нужно затягивать плавно, чтобы не сорвать автомобиль в занос, но чтобы замедление было ощутимым.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Есть способы и более радикальные.Например, использовать контактное торможение — аккуратно прижавшись к отбойнику, двигаться вдоль него, не допуская, чтобы автомобиль оторвался от ограждения и снова ушел на полосу движения. При этом стоит так же максимально понизить передачу, чтобы усилить эффект торможения. Зимой для аварийного торможения можно использовать снежный отвал и сугробы. В любое время года подойдут кусты и молодой лес.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Помните, чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется периодически выполнять техническое обслуживание автомобиля в целом и тормозной системы в частности. А при движении, соблюдайте дистанцию до впередиидущего транспорта — это даст вам драгоценные секунды для принятия важных решений.

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21 декабря 2019
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