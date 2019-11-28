Названы комплектации и дата начала продаж в России новейшего кроссовера KIA Seltos

Вот он — долгожданный гвоздь программы — KIA Seltos. В дилерские центры автомобили начнут отгружать уже в январе. Тогда же будут объявлены и цены. Старт продаж, повторимся, намечен на 1 февраля 2020 года. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники.
Официально эти сведения в российском офисе марки не подтверждают, но и не опровергают.
– Модель появится в шоу-румах в 2020 году, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе KIA.
Бюджетный кроссовер обещает порадовать небюдежтным оснащением. В частности, проекционным дисплеем, 10,25-дюймовым «планшетом» мультимедиа, премиальной акустической системой от Bose, люком с электроприводом, а также креслами с вентиляцией.
Разумеется, не обойдется без богатого букета умных электронных ассистентов. В их числе — адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, функция удержания авто в полосе движения и контроля за мертвыми зонами.
Среди прочих вкусностей — подогреваемые кресла первого и второго ряда, навигационный комплекс, полностью диодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски, возможность бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой. Согласитесь, впечатляющий функционал.
Кроссовер KIA Seltos будет представлен у нас в девяти различных вариантах оснащения: комплектациях Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+ с передним и полным приводом.
На выбор покупателей — восемь различных цветов «металлик», среди которых желтый, оранжевый, синий, серый, белый, а также шесть вариантов двухцветной окраски кузова.
Силовая линейка похвалится 2-литровым атмосферником мощностью 149 сил, выступающим в дуэте с бесступенчатой коробкой передач. Да, вариатор отныне и на вооружении у KIA.
А в качестве альтернативы найдется 1,6-литровый турбомотор, выдувающий 177 л. с. и работающий в связке с семискоростным «преселективом» о двух сцеплениях.