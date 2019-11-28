Названы комплектации и дата начала продаж в России новейшего кроссовера KIA Seltos

Вот он — долгожданный гвоздь программы — KIA Seltos. В дилерские центры автомобили начнут отгружать уже в январе. Тогда же будут объявлены и цены. Старт продаж, повторимся, намечен на 1 февраля 2020 года. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники.

Официально эти сведения в российском офисе марки не подтверждают, но и не опровергают.

– Модель появится в шоу-румах в 2020 году, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе KIA.

Бюджетный кроссовер обещает порадовать небюдежтным оснащением. В частности, проекционным дисплеем, 10,25-дюймовым «планшетом» мультимедиа, премиальной акустической системой от Bose, люком с электроприводом, а также креслами с вентиляцией.

Разумеется, не обойдется без богатого букета умных электронных ассистентов. В их числе — адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, функция удержания авто в полосе движения и контроля за мертвыми зонами.