Назван самый продаваемый китайский автомобиль в России

Из всех китайских автомобилей, представленных на российском рынке, с января по ноябрь больше всего покупателей нашел Geely Atlas. Компактный кроссовер был реализован в количестве 6518 авто с положительной динамикой в 197,9%.

Паркетник овооружен двухлитровой «четверкой» мощностью 139 л. с., работающей в паре с шестискоростной «механикой». Кроме того, в арсенале авто имеется 149-сильный мотор объемом 2,4 л в сочетании с шестиступенчатой АКП, а также 1,8-литровый турбодвижок, развивающий 184 силы. Более производительный двигатель агрегатируется с «автоматом». Привод — как передний, так и полный.

Между тем, лидером по популярности по итогам 11 месяцев среди всех марок из КНР стала не Geely. Первое место с большим отрывом заняла компания Haval, чьи дилеры отдали в руки покупателей 10 014 авто (277%). А «Джили» досталась вторая строчка с результатом в 8150 единиц (+200%). Так что, не стоит исключать, что в скором времени Geely Atlas придется передать пальму первенства паркетнику Haval H6 или одной из «хаваловских» новинок — интеллектуальным кроссоверам F7 или F7x.