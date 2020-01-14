Chery везет в Россию сразу четыре новинки

В 2019 году марка Chery отдала в руки покупателей 6358 автомобилей. Китайскому автостроителю удалось обогнать показатели 2018 года на 28%. Успех в основном обеспечили Chery Tiggo 7 и Tiggo 4.

В 2020-м компания не собирается снижать планку. И дабы поддержать интерес покупателя, в марте выкатит уже обещанный Chery Tiggo 8 — семиместный кроссовер, к слову, обновившийся весной прошлого года. Именно рестайлинговый паркетник и пополнит модельный ряд.

Напомним, что вместе со свежей внешностью и тремя сенсорными мониторами в салоне автомобиль обзавелся и новым мотором — 197-сильным турбодвижком объемом 1,6 л, работающим вместе с семиступенчатым «роботом». Но пока не известно, приедет ли к нам «восьмерка» с новым агрегатом. Быть может, чтобы сбавить цену, авто для россиян оснастят старым 1,5-литровым мощностью 149 л. с.

Кроме того, во втором квартале кроссовер Chery Tiggo 4 получит еще одну комплектацию. Сегодня модель, чей ценник стартует от 899 900 рублей, продается в четырех вариантах: Start, Comfort, Techno и Cosmo. Третий квартал ознаменуется выходом на рынок Chery Tiggo 7 Pro, а четвертый — Chery Tiggo 2 Pro, подробности о которых будут раскрыты позднее.