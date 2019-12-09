Новую Toyota RAV4 назвали «Автомобилем года»

Напомним, что Toyota RAV4 последней генерации представили весной 2018 года на Нью-Йоркском моторшоу. В России модель начали собирать в минувшем октябре. У нас «Равчик, переехавший на новую 'тележку» TNGA, оснастили двумя атмосферными моторами — на выбор: 2-литровым мощностью 150 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой «механикой» либо с вариатором, а также 200-сильным объемом 2,5 л, сочетающимся только с восьмискоростным «автоматом».

В арсенале кроссовера — сразу две разных системы полного привода: подключаемый или с адаптивной системой распределения крутящего момента. При желании можно выбрать и передний, но лишь в базовой комплектации с младшим двигателем и МКП.

Кстати сказать, в начале будущего года и в России впервые будет выбран «Автомобиль года»: в конце октября в стране стартовал восьмой сезон премии независимых экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто». Более 50 экспертов в жюри оценят и выберут несколько лучших автомобилей в своих сегментах, представленных в России, а так же назовут модель, ставшую, по их мнению, «самой самой». Среди номинантов числится и Toyota RAV4. Посмтрим, совпадет ли мнение российских экспертов с японскими.