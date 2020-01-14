Бесключевый доступ в авто — легкая добыча для угонщиков: правда или миф?

Система бесключевого доступа — надежная и очень удобная опция, позволяющая открыть автомобиль и запустить двигатель, не доставая ключ из кармана. Практично и сводит на ноль саму возможность закрыть машину с ключами внутри. Или потерять драгоценную «автоотмычку». Помимо прочего дискомфорта и стыда, потерять ключ — удовольствие дорогое. Брелок от современного авто обойдется минимум в 3000 рублей, а если душа требует оригинала, то придется выложить около 15 000 — 18 000 рублей.
А с бесключевым доступом — положил в карман да забыл. Носите в сумке? Машина с оставленным в салоне ключом просто не закроется с кнопки на двери. Внутри брелока покоится классическое металлическое жало, позволяющее ортодоксальным шоферам открывать дверь по старинке. Демократия, вроде бы.
Но просто взять и принять новую удобную опцию у нас нельзя: россияне отчаянно боролись и с АКП, и с инжектором — «девяточку» карбюраторную возьму, это надежнее и починить можно самому — и с автозапуском. Вариатору достается и по сей день, хотя ни один из «блюстителей надежности трансмиссии» умершую не своей смертью бесступенчатую коробку в глаза не видел. Теперь вот у диванных экспертов объявилась новая «красная тряпка» — система бесключевого доступа.
Народная молва гласит, будто автоугонщики караулят бесшабашных водителей на парковках супермаркетов, «воруют сигнал их брелока» и вскрывают автомобиль. Мол, с системой бесключевого доступа машина все равно, что открытая стоит.
Про то, что на автомобили «с ключом» ставят сигнализацию — стандартную, со стандартным же кодом — еще при покупке в автосалоне, скептики элегантно умалчивают. Как и про то, что профессионал разберется с замком зажигания — даже невероятно сложным, таким, как у Mercedes — за 40 секунд, как ни странно, тоже забывают. Значит, дело не в отсутствии ключа?
Как ни странно, ключ как раз является обязательным условием работы системы бесключевого доступа. Но пихать его в прикипевшую и ржавую замочную скважину не нужно — электроника все сделает за вас. В брелок интегрирован специальный чип, а в передние двери, крышку багажника и замок зажигания установлены считывающие антенны. Когда водитель открывает дверь, антенна посылает сигнал, а ключ ей отвечает.
Запуск двигателя — новый запрос, новый кодированный сигнал. Миф о том, что одним и тем же «скопированным» или «украденным» кодом можно и дверь открыть, и машину завести рассыпался сам собой.
Кстати, еще «пять копеек» на тему украденных сигналов: ради той самой безопасности, радиус действия системы ограничили одним метром. Чтобы скопировать сигнал, нужно подойти в упор к человеку, закрывающего машину и обладающему ключом. Любой мало-мальски опытный водитель заметит нездоровую активность и предпочтет убрать свою собственность подальше.
Система бесключевого доступа — удобная и достаточно безопасная опция. Озираться и ждать подвоха на каждой парковки не стоит, нервные клетки не восстанавливаются. Если автоугонщик запланировал угнать автомобиль, его остановит только авторский охранный комплекс, да и то — не факт.