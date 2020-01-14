Бесключевый доступ в авто — легкая добыча для угонщиков: правда или миф?

Система бесключевого доступа — надежная и очень удобная опция, позволяющая открыть автомобиль и запустить двигатель, не доставая ключ из кармана. Практично и сводит на ноль саму возможность закрыть машину с ключами внутри. Или потерять драгоценную «автоотмычку». Помимо прочего дискомфорта и стыда, потерять ключ — удовольствие дорогое. Брелок от современного авто обойдется минимум в 3000 рублей, а если душа требует оригинала, то придется выложить около 15 000 — 18 000 рублей.

А с бесключевым доступом — положил в карман да забыл. Носите в сумке? Машина с оставленным в салоне ключом просто не закроется с кнопки на двери. Внутри брелока покоится классическое металлическое жало, позволяющее ортодоксальным шоферам открывать дверь по старинке. Демократия, вроде бы.

Но просто взять и принять новую удобную опцию у нас нельзя: россияне отчаянно боролись и с АКП, и с инжектором — «девяточку» карбюраторную возьму, это надежнее и починить можно самому — и с автозапуском. Вариатору достается и по сей день, хотя ни один из «блюстителей надежности трансмиссии» умершую не своей смертью бесступенчатую коробку в глаза не видел. Теперь вот у диванных экспертов объявилась новая «красная тряпка» — система бесключевого доступа.

Народная молва гласит, будто автоугонщики караулят бесшабашных водителей на парковках супермаркетов, «воруют сигнал их брелока» и вскрывают автомобиль. Мол, с системой бесключевого доступа машина все равно, что открытая стоит.