Китайцы опровергли слухи об уходе Chery Tiggo 2 из России

Сменщик Chery Tiggo 2 уже официально анонсирован в России: Tiggo 2 с приставкой Pro порадует наших соотечественников в четвертом квартале 2020 года. Стоит отметить, что новинка по сей день остается настоящей загадкой. Ожидается, что модель получит новый внешний вид, свежий интерьер и, возможно, иные моторы.

Но никаких официальных данных о Chery Tiggo 2 Pro пока нет. Авто еще даже не представили на домашнем рынке. Можно предположить, что мировую премьеру автомобиля ребята из Поднебесной организуют на автосалоне в Пекине, чьи двери распахнутся в апреле.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в этом году компания Chery будет радовать нас новинками неоднократно. Заметим, что Tiggo 2 Pro — последний в очереди. До него в первом квартале прикатят семиместный обновленный паркетник Chery Tiggo 8. Во втором квартале Tiggo 4 обзаведется еще одной комплектацией, а третий квартал ознаменуется запуском Tiggo 7 Pro. Подробности о последнем тоже пока держатся в строжайшем секрете.