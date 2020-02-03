Стало известно, как будет выглядеть новый Mitsubishi Outlander

Четвертый Mitsubishi Outlander множество раз попадал на шпионские фото, но всегда в довольно плотном камуфляже. Зато снимки послужили источником информации для художников издания Carscoops, рискнувших создать рендер новинки.

Известно, что новый «Аутлендер» во многом повторит концепткар Engelberg Tourer, представленный весной 2019 года на автосалоне в Женеве.

Авто получит многоэтажную оптику с узкими дневными ходовыми огнями, угловатую фальшрадиаторную решетку и стойками, окрашенными в черное. Последние создают виртуальный эффект парящей крыши.