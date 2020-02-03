Стало известно, как будет выглядеть новый Mitsubishi Outlander

Четвертый Mitsubishi Outlander множество раз попадал на шпионские фото, но всегда в довольно плотном камуфляже. Зато снимки послужили источником информации для художников издания Carscoops, рискнувших создать рендер новинки.
Известно, что новый «Аутлендер» во многом повторит концепткар Engelberg Tourer, представленный весной 2019 года на автосалоне в Женеве.
Авто получит многоэтажную оптику с узкими дневными ходовыми огнями, угловатую фальшрадиаторную решетку и стойками, окрашенными в черное. Последние создают виртуальный эффект парящей крыши.
Салон, скорее всего, тоже будет подобен интерьеру прототипа, но в более приземленной версии.
Предполагается, что Outlander подрастет в размере и будет представлен как с пятиместной, так и с семиместной компоновкой.
Кроме того, автомобиль оснастят широким набором электронных помощников водителю, сделав его безопаснее.
Напомним, что дебют новинки ожидается грядущей осенью. «Японца» представят примерно в одно время с конкурентом и по совместительству одноплатформенником Nissan X-Trail.
Помимо классических ДВС, авто обзаведется гибридной силовой установкой. По некоторым данным, она будет состоять из 2,4-литровой «четверки» мощностью 126 л. с. и пары электромоторов с отдачей в 93 «лошадки».