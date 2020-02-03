Стало известно, как будет выглядеть новый Mitsubishi Outlander

Фото: Mitsubishi
Последний раз смены поколений Mitsubishi Outlander удостаивался восемь лет назад. Немалый срок! Но это не помешало компактному кроссоверу долгое время оставаться бестселлером бренда. Теперь же пришло время переродиться в новой генерации. Как будет выглядеть модель, показали зарубежные эксперты.

Четвертый Mitsubishi Outlander множество раз попадал на шпионские фото, но всегда в довольно плотном камуфляже. Зато снимки послужили источником информации для художников издания Carscoops, рискнувших создать рендер новинки.

Известно, что новый «Аутлендер» во многом повторит концепткар Engelberg Tourer, представленный весной 2019 года на автосалоне в Женеве.

Авто получит многоэтажную оптику с узкими дневными ходовыми огнями, угловатую фальшрадиаторную решетку и стойками, окрашенными в черное. Последние создают виртуальный эффект парящей крыши.

Фото: Carscoops

Салон, скорее всего, тоже будет подобен интерьеру прототипа, но в более приземленной версии.

Предполагается, что Outlander подрастет в размере и будет представлен как с пятиместной, так и с семиместной компоновкой.

Кроме того, автомобиль оснастят широким набором электронных помощников водителю, сделав его безопаснее.

Напомним, что дебют новинки ожидается грядущей осенью. «Японца» представят примерно в одно время с конкурентом и по совместительству одноплатформенником Nissan X-Trail.

Помимо классических ДВС, авто обзаведется гибридной силовой установкой. По некоторым данным, она будет состоять из 2,4-литровой «четверки» мощностью 126 л. с. и пары электромоторов с отдачей в 93 «лошадки».

двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, кроссоверы, гибриды, гибридные авто
3 февраля 2020
785