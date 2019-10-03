Новый Mitsubishi Outlander вывели на тесты

Новый Mitsubishi Outlander сильно смахивает на шоу-кар Engelberg Tourer, презентованный в начале марта на Женевском автосалоне. Такой вывод можно сделать, глядя на шпионские снимки, опубликованные изданием Carscoops.
Судя по всему, кроссовер получит навеянные концептом формы, а также унаследует массивную угловатую фальшрадиаторную решетку и многоэтажную головную оптику с узкими ходовыми огнями и трехсекционными основными блоками фар.
Под пленкой угадывается схожая выштамповка кузовных панелей. Правда, задняя стойка испытательного образца расположена не под таким острым углом, как у прототипа. Можно предположить, что, следуя за тенденцией, Outlander грядущего поколения подрастет в габаритах.
Никакой информации о технических характеристиках будущего «Аутлендера» пока нет. Но, как уже писал портал «АвтоВзгляд», «паркетник» 2021 модельного года переедет на новую платформу, разделив ее с Nissan X-Trail.
Напомним, что актуальный Mitsubishi Outlander представлен в России с двумя бензиновыми моторами: 2-хлитровым мощностью 146 л. с. и 167-сильным объемом 2,4 л. Оба трудятся вместе с вариатором. Привод — как передний, так и на все колеса.