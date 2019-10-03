Новый Mitsubishi Outlander вывели на тесты

Фото: Mitsubishi
Самый продаваемый кроссовер японского бренда Mitsubishi Outlander актуального поколения вышел на рынок в 2012 году, пережив обновление в 2014-м. И вот бестселлеру марки пришло время вновь сменить генерацию, которая судя по всему, уже не за горами: закамуфлированная новинка была замечена во время дорожных тестов в США.

Новый Mitsubishi Outlander сильно смахивает на шоу-кар Engelberg Tourer, презентованный в начале марта на Женевском автосалоне. Такой вывод можно сделать, глядя на шпионские снимки, опубликованные изданием Carscoops.

Судя по всему, кроссовер получит навеянные концептом формы, а также унаследует массивную угловатую фальшрадиаторную решетку и многоэтажную головную оптику с узкими ходовыми огнями и трехсекционными основными блоками фар.

Под пленкой угадывается схожая выштамповка кузовных панелей. Правда, задняя стойка испытательного образца расположена не под таким острым углом, как у прототипа. Можно предположить, что, следуя за тенденцией, Outlander грядущего поколения подрастет в габаритах.

  • Фото: Carscoops
  • Фото: Carscoops

Никакой информации о технических характеристиках будущего «Аутлендера» пока нет. Но, как уже писал портал «АвтоВзгляд», «паркетник» 2021 модельного года переедет на новую платформу, разделив ее с Nissan X-Trail.

Напомним, что актуальный Mitsubishi Outlander представлен в России с двумя бензиновыми моторами: 2-хлитровым мощностью 146 л. с. и 167-сильным объемом 2,4 л. Оба трудятся вместе с вариатором. Привод — как передний, так и на все колеса.

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4 октября 2019
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