Новый Mitsubishi Outlander вывели на тесты

Новый Mitsubishi Outlander сильно смахивает на шоу-кар Engelberg Tourer, презентованный в начале марта на Женевском автосалоне. Такой вывод можно сделать, глядя на шпионские снимки, опубликованные изданием Carscoops.

Судя по всему, кроссовер получит навеянные концептом формы, а также унаследует массивную угловатую фальшрадиаторную решетку и многоэтажную головную оптику с узкими ходовыми огнями и трехсекционными основными блоками фар.

Под пленкой угадывается схожая выштамповка кузовных панелей. Правда, задняя стойка испытательного образца расположена не под таким острым углом, как у прототипа. Можно предположить, что, следуя за тенденцией, Outlander грядущего поколения подрастет в габаритах.