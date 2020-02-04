Опубликованы официальные изображения нового KIA Sorento

Новый KIA Sorento продемонстрируют на Женевском автосалоне 3 марта. Автомобиль построят на модульной платформе, сконструированной специально для среднеразмерных кроссоверов, тоже пережившей смену поколений. Кроме того, в моторной линейке паркетника появится гибридная силовая установка.

По непроверенным данным, для российских потребителей Sorento прикатит с бензиновым «атмосферником» объемом 2,5 л, кроме того, ожидается 2,2-литровым наддувным дизелем. А вот бензо-электрическими агрегатами модель нас вряд ли порадует.