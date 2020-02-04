Опубликованы официальные изображения нового KIA Sorento

Новый KIA Sorento продемонстрируют на Женевском автосалоне 3 марта. Автомобиль построят на модульной платформе, сконструированной специально для среднеразмерных кроссоверов, тоже пережившей смену поколений. Кроме того, в моторной линейке паркетника появится гибридная силовая установка.
По непроверенным данным, для российских потребителей Sorento прикатит с бензиновым «атмосферником» объемом 2,5 л, кроме того, ожидается 2,2-литровым наддувным дизелем. А вот бензо-электрическими агрегатами модель нас вряд ли порадует.
Напомним, грядущий «Соренто» козыряет дизайном радиаторной решетки и выштамповками капота в одном стиле с компактным KIA Seltos. Это подтверждают не только рендеры и официальные тизеры, но и последние шпионские фото, где в объективы попал автомобиль, совершенно свободный от камуфляжа.
В салоне фанатов модели ждет цифровая приборная панель и большой экран мультимедийной системы, передняя консоль и центральный тоннель иной конфигурации. Последний, к слову, повторяет исполнением компоновку в новом KIA Optima.