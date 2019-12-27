Как предотвратить замерзание ДТ?

Есть только одна проблема: из бокса нужно вновь выехать на мороз, а новый фильтр очень скоро станет старым. Сливать бак — дело это грязное, ведь старой-доброй пробки, которой оснащались по умолчанию «Москвичи» да «Жигули», в пластиковых «танках» современных авто не предусмотрено. Можно по старинке залить керосин. Но есть решение проще и современнее: добавить в бак депрессорную присадку, он же антигель — специальный состав, обладающим свойством снижения температуры кристаллизации парафинов в топливе. Арктический дизель, конечно, таким методом не получить, но ведь нам он здесь, в центральной России, и не требуется. Главное, выбрать депрессорную присадку, которая не ухудшит смазочные свойства топлива, а также будет содержать диспергаторы, которые препятствуют оседанию кристаллов парафинов на дно бака, поддерживая их во взвешенном состоянии и, тем самым, предотвращая расслаивание топлива.

Такие антигели на отечественном рынке есть даже в бюджетном сегменте, например, антигель от ASTROhim, который производится более 20 лет и неплохо себя зарекомендовал. Состав основан на компонентах BASF и адаптирован для российских условий эксплуатации, чем и обусловлена высокая эффективность присадки и ее стабильное качество. Кроме уже известных свойств этого антигеля по снижению температуры фильтруемости топлива, он также облегчает пуск двигателя и снижает расход топлива. Кстати, с этой присадкой можно не бояться последствий от передозировки, так как она безвредна даже для сложных современных моторов. Из собственного опыта отмечу еще одну приятную особенность: этот антигель можно хранить в автомобиле, так как присадка не замерзает во флаконе вплоть до 20 градусов, то есть ее не придется отогревать перед использованием.

И, конечно же, следует помнить, что никакой антигель не сможет растопить уже замерзший дизель, а попытка сэкономить — читай, залить печного топлива на непонятной заправке — приведет к дорогостоящему ремонту всей системы. Форсированный мотор не простит вольностей, это не «ЗИЛок» с его всеядным силовым агрегатом. Поэтому следует бережно относиться к двигателю, «кормить» его добротным ДТ и следить за достижениями химической промышленности, которая выпускает множество средств, облегчающих жизнь мотора. Только так можно продлить срок службы самого дорогого узла автомобиля.