Внешность нового KIA Sorento рассекретили до премьеры

KIA Sorento четвертой генерации уже неоднократно попадал на шпионские фото. Но до сих пор внешность паркетника была раскрыта лишь частично. Модель грядущего поколения получит совершенно новый облик в одном ключе с компактным Seltos, чей старт продаж в России ожидается в начале марта. Кстати, на снимках, предоставленных пользователем соцсетей Kurdistan Automotive BLOG, впервые можно увидеть заднюю часть авто.

Конфигурация центральной консоли отдаленно напоминает кокпит вышедшего на рынок в конце прошлого года седана KIA Optima расположением «приборки» и монитора мультимедийной системы, а еще дизайном рулевого колеса и центрального тоннеля, где рукоять АКП заменила шайба.