Кроссовер Audi Q5 получил в России дизельный мотор

У двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 249 л. с. для Audi Q5 в России появилась дизельная альтернатива — V-образная «шестерка» объемом 3 л., развивающая те же 249 сил, а также 600 Нм максимального крутящего момента. Вкупе трудится восьмиступенчатый «автомат» tiptronic и фирменный полный привод quattro.

Кроссовер Audi Q5 с таким мотором, получивший индекс 45 TDI, с нуля до первой сотни «выстреливает» за 6 с. и может разогнаться до 237 км/ч. При этом обещан расход солярки в смешанном цикле — 7,4 л на 100 км пути.