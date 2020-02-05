Кроссовер Audi Q5 получил в России дизельный мотор

У двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 249 л. с. для Audi Q5 в России появилась дизельная альтернатива — V-образная «шестерка» объемом 3 л., развивающая те же 249 сил, а также 600 Нм максимального крутящего момента. Вкупе трудится восьмиступенчатый «автомат» tiptronic и фирменный полный привод quattro.
Кроссовер Audi Q5 с таким мотором, получивший индекс 45 TDI, с нуля до первой сотни «выстреливает» за 6 с. и может разогнаться до 237 км/ч. При этом обещан расход солярки в смешанном цикле — 7,4 л на 100 км пути.
Дизельный «Ку пятый» по умолчанию комплектуется светодиодной оптикой, датчиками дождя и задними парктрониками, а также боковыми зеркалами с сервоприводами. Кроме того, в перечне оснащения есть парковочный ассистент и система выбора режимов движения.
«Живые» Audi Q5 45 TDI quattro, чей ценник стартует от 3 675 000 рублей, прикатят в шоу-румы грядущим летом, правда, точная дата пока не сообщается. Напомним, что прайс на бензиновый паркетник начинается от 3 355 000.
Кстати, нашим соотечественникам анонсирован Audi Q5 с аэродинамическим обвесом от тюнинг-ателье ABT Sportsline, то есть с новыми бамперами, накладками на пороги, двери и патрубки выхлопной системы. Кроме того, такой кроссовер щеголяет огромным спойлером над пятой дверью.