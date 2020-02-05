За отсутствие знака «Ш» на машине все же намерены штрафовать

Похоже, что все совсем плохо с креативом у высокопоставленных «пиджаков», отвечающих за состояние дорог в стране. Разбитого асфальта — ой как много, а тот, что более-менее в нормальном состоянии как-то слишком быстро разваливается. Но виноваты в этом, оказывается, не кривые руки дорожников и обилие разномастных жуликов, подвизающихся на ниве дорожного строительства, никак нет!
Поэтому следует срочно назначить виноватого и примерно с ним побороться. Новых врагов выдумать не получается и приходится вытаскивать на свет божий затертые от частого и малоубедительного применения жупелы. И тут общественность внезапно узнает, что оказывается, чуть ли не все беды, случающиеся с асфальтом, исходят от автомобилей с шипованными колесами! Именно они назначены крайними в проблеме сохранности российского асфальта.
По крайне мере, именно такое впечатление складывается, когда знакомишься с результатами круглого стола, организованного на днях Комитетом по транспорту и строительству Госдумы. Помимо депутатов, в нем поучаствовали и те, кто дороги строит, и те, кто их эксплуатирует, и те, кто их проектирует.
Представитель РосдорНИИ сообщил, в частности, что на восстановление дорожного покрытия ежегодно уходит 60—220 млрд. рублей. И конкретно на ликвидацию колейности тратится 53 млрд. А в ее возникновении, как утверждают дорожные ученые, виноваты практически одни только шипы.
Выступивший на круглом столе заместитель руководителя департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский сообщил даже, что колеи в асфальте возникают в крайних левых полосах (того же МАКД, например) — именно там, чаще всего ездят легковые автомобили на шипах. Интересно, кто ему сказал, что в правых рядах езда на «шиповках» в Москве не практикуется?
Со своей стороны, «Автодор» предложил штрафовать автовладельцев за использование «шипов» не по сезону. А чтобы удобней было это делать с помощью камер автоматической фиксации, по мнению представителя компании, следует опять обязать автовладельцев, предпочитающих шипованную резину, клеить знак «Ш» на стекла машин. Под угрозой штрафа, естественно.
Если такую «новеллу» внедрят, будет уже не смешно: забыл человек содрать эту наклейку, сменив весной шипованную резину на летнюю, — получай штраф с камеры автоматической фиксации!
РосдорНИИ же вновь заявил о необходимости уменьшить на магистралях разрешенную «максималку» для машин «на шипах» до 90 км/ч.
Заметим, что ранее представители этого заведения вообще выступали с предложением запретить авто с шипованной резиной ездить быстрее 70 км/ч. Такая цифирь, помнится, фигурировала в соответствующем исследовании института примерно годичной давности. Там еще предлагалось сократить период, когда разрешено ездить на шипованной резине с 273 дней в году до 188 дней.
На самом деле, нынешний хор специалистов дорожной отрасли о том, что дороги разрушаются преимущественно из-за шипов, смотрится несколько странно. Ведь до последнего времени среди них было модно твердить, что российский асфальт приходит в негодность исключительно из-за характерного для нашей страны температурного режима в холодное время года.
Мол, среднегодовое количество переходов между положительными и отрицательными температурами порой зашкаливает за 70 раз. И именно во время таких перепадов массово появляются ямы в асфальте российских дорог.
По крайней мере, именно такой тезис всегда был стандартным и непробиваемым ответом российских дорожников, когда их тыкают носом в качество европейских или заокеанских трасс. Но вот он, оказывается, истинный враг асфальта — шипы! А о погоде почему-то скромно забыли…
Характерно, что инициативы дорожников так или иначе ограничить применение шипованных колес при езде по асфальту периодически всплывают в медийном пространстве уже более десятка лет. И каждый раз по причине явной оторванности от российских реалий уходят «под сукно».
При этом авторы разнообразных «гениальных» идей на данную тему не предпринимают каких-либо серьезных попыток внедрить их в жизнь. Но на этот раз, похоже, за владельцев машин с шипованной резиной, а их по некоторым данным насчитывается у нас более 20 млн., решили взяться всерьез.
Сообщается, что «замечательные» инициативы по поводу скоростных ограничений, разрешенных сроков использования шипов, знаков «Ш», новых штрафов в КоАП и прочего попадут теперь на рассмотрение в комитет по транспорту и строительству Госдумы. Затем, после доработки, на их основе, видимо, появится целый букет карательных законопроектов по защите беззащитного российского асфальта от злых-плохих шипов.