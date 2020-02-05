За отсутствие знака «Ш» на машине все же намерены штрафовать

Похоже, что все совсем плохо с креативом у высокопоставленных «пиджаков», отвечающих за состояние дорог в стране. Разбитого асфальта — ой как много, а тот, что более-менее в нормальном состоянии как-то слишком быстро разваливается. Но виноваты в этом, оказывается, не кривые руки дорожников и обилие разномастных жуликов, подвизающихся на ниве дорожного строительства, никак нет!

Поэтому следует срочно назначить виноватого и примерно с ним побороться. Новых врагов выдумать не получается и приходится вытаскивать на свет божий затертые от частого и малоубедительного применения жупелы. И тут общественность внезапно узнает, что оказывается, чуть ли не все беды, случающиеся с асфальтом, исходят от автомобилей с шипованными колесами! Именно они назначены крайними в проблеме сохранности российского асфальта.

По крайне мере, именно такое впечатление складывается, когда знакомишься с результатами круглого стола, организованного на днях Комитетом по транспорту и строительству Госдумы. Помимо депутатов, в нем поучаствовали и те, кто дороги строит, и те, кто их эксплуатирует, и те, кто их проектирует.

Представитель РосдорНИИ сообщил, в частности, что на восстановление дорожного покрытия ежегодно уходит 60—220 млрд. рублей. И конкретно на ликвидацию колейности тратится 53 млрд. А в ее возникновении, как утверждают дорожные ученые, виноваты практически одни только шипы.

Выступивший на круглом столе заместитель руководителя департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский сообщил даже, что колеи в асфальте возникают в крайних левых полосах (того же МАКД, например) — именно там, чаще всего ездят легковые автомобили на шипах. Интересно, кто ему сказал, что в правых рядах езда на «шиповках» в Москве не практикуется?