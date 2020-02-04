Стал известен базовый ценник на новейший KIA Seltos

Фото: KIA
Совсем скоро на российском рынке откроются продажи совершенно нового кроссовера KIA Seltos. Портал «АвтоВзгляд» уже называл прайс на кроссовер в топовой комплектации, опираясь на свои собственные источники. Теперь же маркетологи бренда полностью раскрыли прейскурант на модель.

Купить KIA Seltos можно будет уже 2 марта. Правда, изначально старт продаж был намечен на начало февраля. Но запуск сдвинули на месяц, дабы дилеры успели распродать залежавшиеся на складе KIA Sportage.

Итак, «Селтос» прикатит в шести комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium. Напомним, что в моторной линейке найдется 123-силный «атмосферник» объемом 1,6 л, работающий в паре с шестиступенчатой «механикой» либо с АКП с аналогичным числом скоростей.

Кроме того, в ассортименте авто будет двухлитровый агрегат мощностью 149 л. с., который подружили с вариатором, и турбомотор на 177 «лошадей» объемом 1,6 л. Последний трудится только с семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Привод можно выбирать — передний или полный.

По умолчанию, паркетник укомплектуют галогенными фарами, 16-дюймовыми штампованным колесными дисками и кондиционером. Кроме того, Seltos в базе получит кресла со скромной тканевой отделкой и декоративные вставки серого цвета в интерьере, а также информационный дисплей диагональю 3,5 дюйма на «приборке» и 3,8-дюймовый монохромный дисплей информационно-развлекательной системы.

За все это придется выложить 1 099 900 рублей. Покупка паркетника в «максималке» с наиболее производительным мотором выльется в 1 999 900. Такой автомобиль блеснет легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, обивкой из эко-кожи, разномастными электронными помощниками и прочими наворотами. Новый KIA Seltos повоюет за внимание покупателей с бессменным лидером в классе SUV — Hyundai Creta, чей ценник стартует от 972 000 рублей.

Однако, по данным портала «АвтоВзгляд», «Селтос» с 1,6-литровым мотором появится в продаже не ранее июня 2020 года. А до этого времени можно будет купить Seltos минимум за 1 349 900 рублей — именно столько стоит комплектация Luxe с двигателем объемом 2 л (149 л. с.), бесступенчатым вариатором и передним приводом. Комплектация отличается легкосплавными 16-дюймовыми колесными дисками, противотуманными фарами и рейлингами на крыше. В этой версии кроссовер оснащается датчиком света, задними датчиками парковки, системой климат-контроля, мультимедийной системой с цветным дисплеем 8′ (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), дополнительными разъемами USB, камерой заднего обзора с динамическими направляющими на экране. Клиенты имеют возможность выбрать опциональную двуцветную окраску кузова. Также, начиная с этой комплектации, Seltos оснащается дополнительно боковыми шторками безопасности по всей длине салона.

бензин, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, мультимедиа, диски, купить машину
4 февраля 2020
2