Стал известен базовый ценник на новейший KIA Seltos

Купить KIA Seltos можно будет уже 2 марта. Правда, изначально старт продаж был намечен на начало февраля. Но запуск сдвинули на месяц, дабы дилеры успели распродать залежавшиеся на складе KIA Sportage.

Итак, «Селтос» прикатит в шести комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium. Напомним, что в моторной линейке найдется 123-силный «атмосферник» объемом 1,6 л, работающий в паре с шестиступенчатой «механикой» либо с АКП с аналогичным числом скоростей.

Кроме того, в ассортименте авто будет двухлитровый агрегат мощностью 149 л. с., который подружили с вариатором, и турбомотор на 177 «лошадей» объемом 1,6 л. Последний трудится только с семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Привод можно выбирать — передний или полный.