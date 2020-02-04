Стал известен базовый ценник на новейший KIA Seltos

Купить KIA Seltos можно будет уже 2 марта. Правда, изначально старт продаж был намечен на начало февраля. Но запуск сдвинули на месяц, дабы дилеры успели распродать залежавшиеся на складе KIA Sportage.
Итак, «Селтос» прикатит в шести комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium. Напомним, что в моторной линейке найдется 123-силный «атмосферник» объемом 1,6 л, работающий в паре с шестиступенчатой «механикой» либо с АКП с аналогичным числом скоростей.
Кроме того, в ассортименте авто будет двухлитровый агрегат мощностью 149 л. с., который подружили с вариатором, и турбомотор на 177 «лошадей» объемом 1,6 л. Последний трудится только с семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Привод можно выбирать — передний или полный.
По умолчанию, паркетник укомплектуют галогенными фарами, 16-дюймовыми штампованным колесными дисками и кондиционером. Кроме того, Seltos в базе получит кресла со скромной тканевой отделкой и декоративные вставки серого цвета в интерьере, а также информационный дисплей диагональю 3,5 дюйма на «приборке» и 3,8-дюймовый монохромный дисплей информационно-развлекательной системы.
За все это придется выложить 1 099 900 рублей. Покупка паркетника в «максималке» с наиболее производительным мотором выльется в 1 999 900. Такой автомобиль блеснет легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, обивкой из эко-кожи, разномастными электронными помощниками и прочими наворотами. Новый KIA Seltos повоюет за внимание покупателей с бессменным лидером в классе SUV — Hyundai Creta, чей ценник стартует от 972 000 рублей.
Однако, по данным портала «АвтоВзгляд», «Селтос» с 1,6-литровым мотором появится в продаже не ранее июня 2020 года. А до этого времени можно будет купить Seltos минимум за 1 349 900 рублей — именно столько стоит комплектация Luxe с двигателем объемом 2 л (149 л. с.), бесступенчатым вариатором и передним приводом. Комплектация отличается легкосплавными 16-дюймовыми колесными дисками, противотуманными фарами и рейлингами на крыше. В этой версии кроссовер оснащается датчиком света, задними датчиками парковки, системой климат-контроля, мультимедийной системой с цветным дисплеем 8′ (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), дополнительными разъемами USB, камерой заднего обзора с динамическими направляющими на экране. Клиенты имеют возможность выбрать опциональную двуцветную окраску кузова. Также, начиная с этой комплектации, Seltos оснащается дополнительно боковыми шторками безопасности по всей длине салона.