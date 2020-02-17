Корейцы показали салон нового KIA Sorento

Напомним, Sorento перекочевал на новую «тележку» и нарастил длину базы, а также получил более короткие передний и задний свесы. При этом подросла длина капота, а передние стойки поменяли угол, пододвинувшись вперед на добрые 30 мм.

Особе внимание, как уже писал портал «АвтоВзгляд», разработчики обращают на решетку радиатора, выполненную в новой стилистике, а также на фары с дневными ходовыми огнями, чей дизайн назвали «тигровый глаз», и вертикально расположенные фонари.

О том, что потенциальных покупателей ждет под капотом, пока не сообщается. Сегодня в России модель предложена с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 175 л. с., работающим вкупе с шестиступенчатой «механикой» или с АКП с аналогичным числом скоростей. Привод — на выбор — передний или полный. В ассортименте авто есть и 197-сильный дизель объемом 2,2 л. Он трудится только с «автоматом», передающим тягу на все колеса.