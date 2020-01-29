Чем опасен даже слабый морозец для бензинового мотора

Про подверженность солярки замерзанию, а вернее будет сказать, загустению под воздействием низких температур знает каждый водитель. Парафины, содержащиеся в «тяжелом» топливе, начинают кристаллизоваться, значительно осложняя пуск двигателя и работу бензонасоса. Далее счастливому обладателю предстоит долгий и грязный процесс оттаивания и очистки, с заменой летнего, легко поддающегося морозам топлива, на зимний аналог. А как насчет бензина? Подвержен ли он «температурным» болезням?
Сам по себе бензин — горючая смесь углеводородов — замерзнуть не может, какие бы чудеса не показывал термометр. Но история знает немало случаев, когда машины с классическим ДВС на «легком» топливе испытывали зимой неудобства, соизмеримые с дизельными авто. Причин такому поведению «железного коня» несколько. И начать следует с самой простой и понятной.
Бензобак и его «население»
В каждой шутке есть доля шутки: помните про карбюратор и конденсат? Так вот этот самый конденсат порой становится глобальной причиной поездки на общественном транспорте. Особенно, если в бензобаке его скопилось достаточно.
За годы эксплуатации в топливном резервуаре автомобиля накапливается H2O — виной тому перепады температур. Во времена, когда трава была зеленее, а солнце — ярче, все машины с завода оснащались бензобаком со специальной сливной пробкой, которая и позволяла автовладельцам пару раз в год просто сливать грязь и воду. Сегодня, увы, такая опция пропала, как и сама, некогда обязательная процедура. И начались неприятности.
Накопленная за пару-тройку лет в бензобаке вода начинает замерзать на фильтре тонкой очистки — сеточке, простыми словами — и мешает «доставке» бензина в «котлы». Резкий перепад температур, заморозки, могут так сковать фильтр льдом, что машина даже не заведется. Вот тебе и бензиновый двигатель.
Отечественный бензин
Еще одним верным источников воды является коктейль, который водители заливают в баки на АЗС. Бензина там может и не быть, а вот H20 будет обязательно. Очисткой терминалов и бензовозов в России мало-мальски интересуются только крупные, сетевые заправки, а вот мелкие местечковые грешат запустением и многочисленными нарушениями. Да и лишние рубли, не копейки, заработанные на продаже воды вместо бензина, никто не отменял.
Так водители получают очень даже замерзающую жидкость в бензобаке. Осталось лишь дождаться холодов. Причем температуре не обязательно падать до исторических минимумов: три-пять градусов ниже нуля, и можно вызывать эвакуатор. Особенно болезненным будет такой температурный скачок для автомобилей, которые стоят большую часть недели. Толщина ледяной стенки на фильтре может достигнуть 5—7 миллиметров.
Как бороться?
Ответ достаточно прост: достаем топливный насос из бензобака, чистим от льда, и заводим авто. Дабы ситуация не повторилась на следующий день, бак и магистраль нужно почистить. На два-три года хватит.
Но самый простой и действенный метод, как всегда, превентивный. Чтобы вода не скапливалась в бензобаке, нужно избегать «неопределенных» заправочных станций и пару раз в год расщедриться на банку специальных присадок, выводящих воду из бензобака. Проводить такие мероприятия часто не стоит, а вот в начале и конце отопительного сезона — почему бы и нет. Кстати, тратиться на яркие флаконы не обязательно: водители со стажем достигают аналогичного эффекта, заливая в бензобак раз в полгода 500 мл медицинского спирта. Дешево и сердито.