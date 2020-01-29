Чем опасен даже слабый морозец для бензинового мотора

Бензобак и его «население»

В каждой шутке есть доля шутки: помните про карбюратор и конденсат? Так вот этот самый конденсат порой становится глобальной причиной поездки на общественном транспорте. Особенно, если в бензобаке его скопилось достаточно.

За годы эксплуатации в топливном резервуаре автомобиля накапливается H2O — виной тому перепады температур. Во времена, когда трава была зеленее, а солнце — ярче, все машины с завода оснащались бензобаком со специальной сливной пробкой, которая и позволяла автовладельцам пару раз в год просто сливать грязь и воду. Сегодня, увы, такая опция пропала, как и сама, некогда обязательная процедура. И начались неприятности.

Накопленная за пару-тройку лет в бензобаке вода начинает замерзать на фильтре тонкой очистки — сеточке, простыми словами — и мешает «доставке» бензина в «котлы». Резкий перепад температур, заморозки, могут так сковать фильтр льдом, что машина даже не заведется. Вот тебе и бензиновый двигатель.