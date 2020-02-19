Немцы рассекретили самый мощный Mercedes-Benz GLE Coupe

Однако не дожидаясь дебюта на одной из самых крупных европейских выставок, штутгартцы уже сейчас показали Mercedes-AMG GLE 63 Coupe. «Заряженный» паркетник с купеобразным силуэтом, как, собственно, и GLE 63 в стандартном кузове, приводится в движение 4-литровым битурбированным V8 в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором, представляя собой так называемый мягкий гибрид.

Движок Mercedes-AMG GLE 63 Coupe в базовой комплектации выдает 571 л. с. и 750 Нм максимального крутящего момента, а в версии S его «разогрели» до 612 «лошадей» (850 Нм). Двигателю аккомпанируют девятидиапазонный «автомат» AMG Speedshift и система полного привода 4MATIC+. Авто с более производительным агрегатом достигает первой сотни на спидометре за 3,8 с.