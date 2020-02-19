Немцы рассекретили самый мощный Mercedes-Benz GLE Coupe

Однако не дожидаясь дебюта на одной из самых крупных европейских выставок, штутгартцы уже сейчас показали Mercedes-AMG GLE 63 Coupe. «Заряженный» паркетник с купеобразным силуэтом, как, собственно, и GLE 63 в стандартном кузове, приводится в движение 4-литровым битурбированным V8 в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором, представляя собой так называемый мягкий гибрид.
Движок Mercedes-AMG GLE 63 Coupe в базовой комплектации выдает 571 л. с. и 750 Нм максимального крутящего момента, а в версии S его «разогрели» до 612 «лошадей» (850 Нм). Двигателю аккомпанируют девятидиапазонный «автомат» AMG Speedshift и система полного привода 4MATIC+. Авто с более производительным агрегатом достигает первой сотни на спидометре за 3,8 с.
Автомобиль, отличающийся от обычного GLE более агрессивным обвесом, колесными дисками диаметром 21 или 22 дюйма и шильдом AMG, получил регулируемую пневматическую подвеску с системой контроля кренов кузова. Электроникой, оптимизирующей работу двигателя, полного привода, коробки передач и подвески, предусмотрено семь режимов движения.
Между тем, компания Mercedes-Benz готовится сократить продуктовую линейку: немцы пожертвуют пикапом X-Class, CLS, кабриолетом и купе S-класса, а также спорткаром AMG GT. При этом автостроитель анонсировал выпуск сразу 30 новинок в ближайшее время.