Mercedes-Benz GLE в России освежил дизайн новым обвесом

Международное тюнинг-ателье Larte Design доработало внешность Mercedes-Benz GLE 2020 модельного года, установив на передний бампер кроссовера накладку со сплиттером, доработав центральный элемент радиаторной решетки и оснастив боковые зеркала карбоновыми корпусами.

Кроме того, тюнингеры перелицевали пороги, задние спойлер и диффузор, оснастив его стоп-сигналом. А еще в дизайн-пакет вошли накладки на пятую дверь и передние крылья.