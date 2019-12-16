Mercedes-Benz GLE в России освежил дизайн новым обвесом

Международное тюнинг-ателье Larte Design доработало внешность Mercedes-Benz GLE 2020 модельного года, установив на передний бампер кроссовера накладку со сплиттером, доработав центральный элемент радиаторной решетки и оснастив боковые зеркала карбоновыми корпусами.
Кроме того, тюнингеры перелицевали пороги, задние спойлер и диффузор, оснастив его стоп-сигналом. А еще в дизайн-пакет вошли накладки на пятую дверь и передние крылья.
Техническую начинку тюнинг не затрагивает.
Напомним, что Mercedes-Benz GLE в нашей стране приводится в движение дизелем мощностью 245 л. с., также в ассортименте имеется 330-сильный мотор на тяжелом топливе и бензиновый, развивающий до 367 сил.
Ценник стартует от 4 730 000 рублей.
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